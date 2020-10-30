مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
تصل الفورمولا واحد إلى عطلة نهاية أسبوع مميّزة في موسم 2020 من خلال صيغة مختلفة على إحدى الحلبات العريقة المثيرة في تاريخها.
بعد الإثارة التي شهدتها جائزة البرتغال الكبرى والمصاعب التي واجهتها الفرق على صعيد الانزلاقات وضعف التماسك، تتّجه الفورمولا واحد إلى حلبة إيمولا الشهيرة في سان مارينو في إيطاليا.
وتتميّز عطلة نهاية هذا الأسبوع بصيغتها غير الاعتياديّة، حيث عوضًا عن توزيع الحصص على ثلاثة أيّام، سيتمّ الاقتصار على يومين فقط.
وستحصل الفرق على حصّة تجارب حرّة تمتدّ لـ 90 دقيقة صباح السبت، قبل التوجّه إلى التصفيات في فترة ما بعد الظهر، على أن يُقام السباق بشكلٍ طبيعي صباح الأحد.
وستعمل هذه الحصّة كتقييم للقائمين على البطولة لفكرة تغيير صيغة عطلة نهاية الأسبوع في المستقبل.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
السبت
|31 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب الحرة الثالثة
|
9:00
|
السبت
|
31 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب التأهيلية
|
13:00
|
الأحد
|
1 نوفمبر/تشرين الثاني
|
السباق
|
12:10
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
السبت
|
31 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب الحرة الثالثة
|
12:00
|
السبت
|31 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب التأهيلية
|
16:00
|
الأحد
|
1 نوفمبر/تشرين الثاني
|
السباق
|
15:10
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|الكاتب
|مروان الوافي