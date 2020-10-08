مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

بعد غيابٍ طويلٍ عن روزنامة الفورمولا واحد، سمح الوضع الوبائيّ الحاليّ بمنح الفرصة لحلبة نوربورغرينغ باستضافة الفورمولا واحد من جديد.

إذ تعود آخر زيارة لقافلة الجائزة الكبرى للحلبة الألمانيّة إلى موسم 2013، عندما فاز سيباستيان فيتيل بنسخة ذلك العام لصالح ريد بُل.

وتُعرف الحلبة بالتحدّي التقنيّ الذي تفرضه على السائقين والسيارات على حدّ السواء في مقاطعها التقنيّة المتعرّجة والأخرى الطويلة، وهي تتضمّن مجموعة من المنعطفات السريعة المثيرة، كما أنّها توفّر بعض الفرص الجيّدة للتجاوز.

ومن المتوقّع أن تتواصل المعارك مثل المعتاد بين مرسيدس وريد بُل في الأمام، بينما ستكون الإثارة حاضرة مجدّدًا في خطّ الوسط.

وأشار فريق فيراري إلى أنّه سيجلب بعض التحديثات الإضافيّة لهذه الجولة، وستكون مبدئيًا تحديثات أوسع من الحزمة الماضية في روسيا وستشمل أرضيّة جديدة كذلك.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الأولى 09:00 الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 10 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 10 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأوّل السباق 13:10

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