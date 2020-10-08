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مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
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تواصل قافلة الفورمولا واحد زيارة الحلبات الجديدة لهذا الموسم وذلك من بوابة جائزة إيفل الكبرى التي ستُقام على حلبة نوربورغرينغ الألمانيّة.

بعد غيابٍ طويلٍ عن روزنامة الفورمولا واحد، سمح الوضع الوبائيّ الحاليّ بمنح الفرصة لحلبة نوربورغرينغ باستضافة الفورمولا واحد من جديد.

إذ تعود آخر زيارة لقافلة الجائزة الكبرى للحلبة الألمانيّة إلى موسم 2013، عندما فاز سيباستيان فيتيل بنسخة ذلك العام لصالح ريد بُل.

وتُعرف الحلبة بالتحدّي التقنيّ الذي تفرضه على السائقين والسيارات على حدّ السواء في مقاطعها التقنيّة المتعرّجة والأخرى الطويلة، وهي تتضمّن مجموعة من المنعطفات السريعة المثيرة، كما أنّها توفّر بعض الفرص الجيّدة للتجاوز.

ومن المتوقّع أن تتواصل المعارك مثل المعتاد بين مرسيدس وريد بُل في الأمام، بينما ستكون الإثارة حاضرة مجدّدًا في خطّ الوسط.

وأشار فريق فيراري إلى أنّه سيجلب بعض التحديثات الإضافيّة لهذه الجولة، وستكون مبدئيًا تحديثات أوسع من الحزمة الماضية في روسيا وستشمل أرضيّة جديدة كذلك.

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الكاتب مروان الوافي

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