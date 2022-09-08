مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2022
تصل سلسلة السباقات الأوروبيّة إلى نهايتها في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة إيطاليا الكبرى.
تتواصل الإثارة للأسبوع الثالث على التوالي ضمن سلسلة السباقات الثلاثيّة الأخيرة لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.
وتُقام الجولة الأوروبيّة الأخيرة على الأراضي الإيطاليّة موطن فيراري، حيث ستكون الأجواء حمراء بامتياز في ظلّ سيطرة التيفوزي على المدرّجات.
وسيُحاول الحصان الجامح العودة إلى سكّة الانتصارات الغائبة منذ مدّة وإسعاد جماهيره، حيث سيخوض عطلة نهاية هذا الأسبوع بكسوة معدّلة احتفالًا بعيده الـ 75.
لكنّ ريد بُل من المرجّح أن تُسيطر على عطلة نهاية الأسبوع بالنظر إلى أفضليّتها على صعيد السرعة القصوى وغلبة الخطوط المستقيمة على حلبة مونزا.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
09 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|12:00
|
الجمعة
|
09 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيليّة
|
15:00
|
السبت
|
10 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
11:00
|
السبت
|
10 سبتمبر/أيلول
|
سباق التصفيات القصير
|
14:00
|
الأحد
|
11 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
09 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|
15:00
|
الجمعة
|
09 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|18:00
|
السبت
|
10 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثالثة
|
14:00
|
السبت
|
10 سبتمبر/أيلول
|
التجارب التأهيليّة
|17:00
|
الأحد
|
11 سبتمبر/أيلول
|
السباق
|
16:00
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