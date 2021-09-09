مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

بعد جولة مثيرة نهاية الأسبوع الماضي في زاندفورت لتعويض خيبة أمل سباق سبا، تتواصل المعارك المحتدمة لعطلة نهاية الأسبوع الثالث على التوالي من خلال جائزة إيطاليا الكبرى.

وتتّجه سيارات الفورمولا واحد إلى الحلبة التي تُعرف بـ "معبد السرعة" وذلك بالنظر إلى أنّ معدّل السرعة يكون الأعلى والحلبة تحمل ذلك الرقم القياسيّ بالفعل في روزنامة البطولة.

وستكون عطلة نهاية هذا الأسبوع مميّزة وذلك بعد أن وقع الاختيار على حلبة مونزا لاعتماد صيغة التصفيات القصيرة وذلك بعد اختبارها للمرّة الأولى في سيلفرستون.

نتيجة لذلك سيتمّ الاقتصار على حصّة تجارب حرّة واحدة يوم الجمعة قبل إقامة التجارب التأهيليّة التقليديّة، ومن ثمّ حصّة تجارب حرّة أخرى صباح السبت يليها سباق التصفيات القصير الذي سيُحدّد معالم شبكة انطلاق السباق الرئيسيّ يوم الأحد.

وسيكون السباق القصير مثيرًا بالنظر إلى خفّة السيارات وعدم تضمّنها للكثير من الوقود وهو ما يجعل التسابق ممتعًا ومثيرًا للسائقين.

وسيسعى ماكس فيرشتابن لتعزيز صدارته للترتيب العام بالرغم من أنّ حلبة مونزا لم تكن ملائمة عادة لسيارة ريد بُل، بينما سيُحاول لويس هاميلتون الثأر على الحلبة التي فاز عليها خمس مرّات.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 10 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 12:30 الجمعة 10 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيليّة 16:00 السبت 11 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 10:00 السبت 11 سبتمبر/أيلول سباق التصفيات القصير 14:30 الأحد 12 سبتمبر/أيلول السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 10 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 11:30 الجمعة 10 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيليّة 19:00 السبت 11 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 11 سبتمبر/أيلول سباق التصفيات القصير 17:30 الأحد 12 سبتمبر/أيلول السباق 16:00