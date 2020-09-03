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مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
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تتواصل السرعة والإثارة في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بالوصول إلى "معبد السرعة" حلبة مونزا الإيطاليّة.

بعد التوجّه إلى حلبة "سبا-فرانكورشان" نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، تتوجّه قافلة البطولة مجدّدًا إلى واحدة من أعرق الحلبات في تاريخ الفورمولا واحد.

إذ ستستضيف حلبة مونزا جائزة إيطاليا الكبرى، وهي الحلبة الأعلى سرعة في تاريخ البطولة على صعيد زمن اللفّة، حيث يحمل كيمي رايكونن الرقم القياسيّ منذ تصفيات نسخة 2018.

لكنّ الأجواء ستكون مختلفة هذا العام في مونزا، كون "التيفوزي" لن يكونوا حاضرين في ظلّ إقامة السباق من دون جمهور.

وعلى صعيد الأداء فسيُتابع الجميع تأثيرات القوانين الجديدة التي ستحضر تغييرات ضبط المحرّك، أو ما يُعرف بـ "ضبط الحفلة" بين التصفيات والسباق، وهو ما تعتقد بعض الأطراف بأنّه قد يُؤدّي إلى تغيير المشهد التنافسيّ.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

4 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الأولى

 09:00

الجمعة

4 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثانية

13:00

السبت

 5 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثالثة

10:00

السبت

5 سبتمبر/أيلول

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

6 سبتمبر/أيلول

السباق

13:10

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اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

4 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الأولى

 12:00

الجمعة

4 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثانية

16:00

السبت

5 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثالثة

13:00

السبت

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الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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