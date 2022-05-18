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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2022

يعود قطار الفورمولا واحد إلى القارة العجوز من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الكلاسيكيّة البالغة الأهميّة.

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2022

على إثر الزيارة السريعة للقارة الأمريكيّة من خلال جائزة ميامي الكبرى الأولى في التاريخ، تعود الفورمولا واحد إلى موطنها في القارة العجوز لخوض جولة كتالونيا.

وتتميّز جائزة إسبانيا الكبرى بأهميّتها على صعيد كونها موقع إقامة التجارب الشتويّة، وبالتالي تملك الفرق بيانات معياريّة لما كانت عليه سياراتها في بداية هذه الحقبة.

لذا دائمًا ما تميل الفرق لجلب حزمة تحديثات كبيرة في هذه الجولة من أجل الحصول على فكرة جيّدة حول أدائها بالمقارنة مع الحزم الأصليّة.

وستكون هذه الجولة بغاية الأهميّة لفريق مرسيدس على وجه الخصوص، حيث ستكون هذه النقطة جوهريّة لتحديد إذا ما كان الفريق سيلتزم بتصميم "زيرو بود" أم أنّه سيتخلّى عنه.

كما ستجلب فيراري أولى تحديثاتها الكبيرة، حيث تشير التوقّعات إلى أنّها ستتمحور حول الأرضيّة بالأساس لمحاولة حلّ مشاكل الارتدادات.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 12:00
الجمعة 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 15:00
السبت 21 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 11:00
السبت 21 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 14:00
الأحد 22 مايو/أيار السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 15:00
الجمعة 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 18:00
السبت 21 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 14:00
السبت 21 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 17:00
الأحد 22 مايو/أيار السباق 16:00
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