مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

في حين أنّ جولة برشلونة كانت تمثّل موعد تقديم التحديثات الجديدة بالنسبة لأغلب الفرق كونها تملك قاعدة بيانات كبيرة لأدائها المعياري عليها بالنظر إلى خوض التجارب الشتويّة عادة عليها، فإنّ الوضع يختلف هذا العام.

إذ أنّ التجارب الشتويّة أُقيمت في البحرين مطلع هذا الموسم، كما أنّه بالنظر إلى التغييرات الكبيرة في القوانين التقنيّة للعام المقبل وتأثير سقف النفقات، فمن غير المرجّح أن تجلب الفرق حزم تحديثات كبيرة جدًا هذا الموسم.

وستتواصل المعارك الحامية بين مرسيدس وريد بُل، وسيعود الوضع إلى طبيعته نسبيًا هذه المرّة بعد معاناة السائقين من ضعف التماسك على أسفلت حلبة البرتغال نهاية الأسبوع الماضي.

وستلعب التصفيات دورًا مهمًا جدًا بالنظر إلى صعوبة التجاوز على حلبة برشلونة.

كما أنّ المقطع الثالث من الحلبة سيسمح بمنحنا فكرة حوا ما سيكون عليه ترتيب الأداء في جولة موناكو المقبلة بالنظر إلى تشابه خصائصهما.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 07 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 09:30 الجمعة 07 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 13:00 السبت 08 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 10:00 السبت 08 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 13:00 الأحد 09 مايو/أيار السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 07 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 12:30 الجمعة 07 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 16:00 السبت 08 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 13:00 السبت 08 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 16:00 الأحد 09 مايو/أيار السباق 16:00