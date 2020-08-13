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مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
13-08-2020

تنتقل قافلة البطولة إلى حلبتها الرابعة من أجل خوض الجولة السادسة من موسم 2020 من بوابة جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة.

تحظى جولة برشلونة بأهميّة كبيرة بالنسبة لفرق البطولة، إذ بالنظر إلى خوضها التجارب الشتويّة عليها نهاية فبراير/شباط الماضي، فإنّها تُمثّل معيارًا جيّدًا لتقييم السيارات بعد التحديثات التي جلبتها في السباقات القليلة الماضية.

كما من المرجّح أن تجلب بعض الفرق المزيد من التحديثات إلى الجولة الإسبانيّة.

ومن المرجّح أن تُواجه الفرق تحديًا كبيرًا نهاية الأسبوع الجاري، إذ يُتوقّع أن تكون درجات الحرارة عالية جدًا ما سيفرض صعوبات على صعيد إدارة الإطارات وعمرها بالرغم من جلب بيريللي لأكثر تركيبات قساوة.

ومن المرجّح أن تكون مرسيدس هي السيارة الأسرع مجدّدًا، لكنّ الوضع قد يختلف في السباق إذا ما لم يتمكّن الفريق من حلّ مشاكل الشروخ التي واجهها على حلبة سيلفرستون.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 14 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 09:00
الجمعة 14 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 15 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 15 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 16 مايو/أيار السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 14 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 12:00
الجمعة 14 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 16:00
السبت 15 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 13:00
السبت 15 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 16:00
الأحد 16 مايو/أيار السباق 16:10
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