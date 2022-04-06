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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2022

تعود جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد بعد غيابها عن الموسمين الماضيين إثر إلغاء نسخة 2020 في اللحظات الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

مروان الوافي
من قبل:
مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2022

بعد جولتين ناريّتين في الشرق الأوسط في البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة، تنتقل بطولة العالم للفورمولا واحد نحو أستراليا.

وتعود جائزة أستراليا الكبرى بعد غياب عامين، وذلك بعد إلغاء نسخة 2020 في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق التجارب الحرّة الأولى بسبب جائحة كورونا، وإلغاء نسخة العام الماضي لذات السبب.

ومن المنتظر أن تتواصل المعركة في الأمام بين ريد بُل وفيراري بعد تمتّعهما بالوتيرة الأسرع في أوّل جولتين من الموسم.

وتشير بعض التكهّنات إلى أنّ مرسيدس ستجلب بعض التحديثات لهذه الجولة بغرض محاولة التخفيف من مشاكل الارتدادات.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 08 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الأولى 03:00
الجمعة 08 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الثانية 06:00
السبت 09 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الثالثة 03:00
السبت 09 أبريل/نيسان التجارب التأهيلية 06:00
الأحد 10 أبريل/نيسان السباق 05:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 08 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الأولى 07:00
الجمعة 08 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الثانية 09:00
السبت 09 أبريل/نيسان التجارب الحرّة الثالثة 06:00
السبت 09 أبريل/نيسان التجارب التأهيلية 09:00
الأحد 10 أبريل/نيسان السباق 08:00
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