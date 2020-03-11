مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020
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على إثر أشهرٍ من العمل الدؤوب في المصانع، سيبدأ الزئير الحقيقي لمحرّكات سيارات بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحيّة.
أطلقت الفرق مقاتلاتها الجديدة في الشهر الماضي ومضت قدمًا في اختبارها على المسار على مدار ستّة أيّام من التجارب الشتويّة على حلبة برشلونة الإسبانيّة.
لكنّ ذلك لم يكن كافيًا للكشف عن معالم ترتيب المنافسة، بالرغم من وجود إجماعٍ على أنّ مرسيدس هي المتفوّقة مجدّدًا، في ظلّ إصرار فيراري على ضعف أداء سيارتها.
وتشهد جائزة أستراليا الكبرى ظروفًا غير طبيعيّة هذا العام، حيث تُخيّم أجواء القلق على البادوك بسبب فيروس كورونا وهو ما تسبّب في اتّخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من تفاعل السائقين مع المشجّعين.
يُشار إلى أنّ جميع سباقات هذا الموسم ستُبثّ مجدّدًا على قناة "ام.بي.سي أكشن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|13 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الأولى
|01:00
|الجمعة
|13 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الثانية
|05:00
|السبت
|14 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الثالثة
|03:00
|السبت
|14 مارس/آذار
|التجارب التأهيلية
|06:00
|الأحد
|15 مارس/آذار
|السباق
|05:10
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|13 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الأولى
|04:00
|الجمعة
|13 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الثانية
|08:00
|السبت
|14 مارس/آذار
|التجارب الحرّة الثالثة
|06:00
|السبت
|14 مارس/آذار
|التجارب التأهيلية
|09:00
|الأحد
|15 مارس/آذار
|السباق
|08:10
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة أستراليا الكبرى
|الكاتب
|مروان الوافي
مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020
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منصة السباق
٩ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
1 يوم
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
18:00
12:00
|
|التجارب الحرة الثانية
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
22:00
16:00
|
|التجارب الحرة الثالثة
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
20:00
14:00
|
|التجارب التأهيلية
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
23:00
17:00
|
|السباق
|
السبت ١٤ مارس
الأحد ١٥ مارس
|
22:10
16:10
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