مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

أطلقت الفرق مقاتلاتها الجديدة في الشهر الماضي ومضت قدمًا في اختبارها على المسار على مدار ستّة أيّام من التجارب الشتويّة على حلبة برشلونة الإسبانيّة.

لكنّ ذلك لم يكن كافيًا للكشف عن معالم ترتيب المنافسة، بالرغم من وجود إجماعٍ على أنّ مرسيدس هي المتفوّقة مجدّدًا، في ظلّ إصرار فيراري على ضعف أداء سيارتها.

وتشهد جائزة أستراليا الكبرى ظروفًا غير طبيعيّة هذا العام، حيث تُخيّم أجواء القلق على البادوك بسبب فيروس كورونا وهو ما تسبّب في اتّخاذ العديد من الإجراءات للحدّ من تفاعل السائقين مع المشجّعين.

يُشار إلى أنّ جميع سباقات هذا الموسم ستُبثّ مجدّدًا على قناة "ام.بي.سي أكشن" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 13 مارس/آذار التجارب الحرّة الأولى 01:00 الجمعة 13 مارس/آذار التجارب الحرّة الثانية 05:00 السبت 14 مارس/آذار التجارب الحرّة الثالثة 03:00 السبت 14 مارس/آذار التجارب التأهيلية 06:00 الأحد 15 مارس/آذار السباق 05:10