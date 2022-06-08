تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2022

تخوض فرق الفورمولا واحد تحدي جائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع ضمن جولتَين متتاليتين خارج القارة الأوروبيّة.

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2022

تستضيف شوارع باكو الجولة الثامنة من هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث سيكون هذا الاختبار الأوّل للجيل الحالي من السيارات في شوارع العاصمة الأذريّة.

وستُواجه الفرق تحدي الخطّ المستقيم الطويل جدًا على حلبة باكو، حيث ستكتشف إن كانت مشاكل الارتدادات قد ولّت بلا رجعة بعد حلّ أغلبها ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد فشله في استغلال وتيرته الأقوى في الجولتين الماضيتين في إسبانيا وموناكو، ستُواجه فيراري تحديًا أكثر صعوبة هذه المرّة في ظلّ تمتّع ريد بُل بشكلٍ عام بالسرعة القصوى الأعلى.

وسيتمّ منح لوكلير شاحنًا توربينيًا ونظام "ام.جي.يو-اتش" جديدين لهذه الجولة.

وستُمني مرسيدس النفس بالانضمام إلى فيراري وريد بُل، وذلك بعد معاناتها في موناكو.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:00
الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 14:00
السبت 11 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 11:00
السبت 11 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 14:00
الأحد 12 يونيو/حزيران السباق 11:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 14:00
الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 17:00
السبت 11 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 14:00
السبت 11 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 17:00
الأحد 12 يونيو/حزيران السباق 14:00
 
تذاكر
المشاركات
التعليقات
ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"
المقال السابق

ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2022

ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: مرسيدس ما زالت تمثل "خطراً محتملاً"

فريق ويليامز يتلقى غرامة لقاء خرقٍ مالي
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ويليامز يتلقى غرامة لقاء خرقٍ مالي

ماركو: ألفا تاوري هي الخيار الأفضل لغاسلي
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: ألفا تاوري هي الخيار الأفضل لغاسلي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.