مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2022

تستضيف شوارع باكو الجولة الثامنة من هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث سيكون هذا الاختبار الأوّل للجيل الحالي من السيارات في شوارع العاصمة الأذريّة.

وستُواجه الفرق تحدي الخطّ المستقيم الطويل جدًا على حلبة باكو، حيث ستكتشف إن كانت مشاكل الارتدادات قد ولّت بلا رجعة بعد حلّ أغلبها ضمن جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد فشله في استغلال وتيرته الأقوى في الجولتين الماضيتين في إسبانيا وموناكو، ستُواجه فيراري تحديًا أكثر صعوبة هذه المرّة في ظلّ تمتّع ريد بُل بشكلٍ عام بالسرعة القصوى الأعلى.

وسيتمّ منح لوكلير شاحنًا توربينيًا ونظام "ام.جي.يو-اتش" جديدين لهذه الجولة.

وستُمني مرسيدس النفس بالانضمام إلى فيراري وريد بُل، وذلك بعد معاناتها في موناكو.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:00 الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 14:00 السبت 11 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 11:00 السبت 11 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 14:00 الأحد 12 يونيو/حزيران السباق 11:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 14:00 الجمعة 10 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 17:00 السبت 11 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 14:00 السبت 11 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 12 يونيو/حزيران السباق 14:00