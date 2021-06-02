مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

تعود سيارات الفورمولا واحد للزئير من جديد حول شوارع باكو، حيث من المنتظر أن نكون على موعد مع الكثير من الإثارة في ظل اختلاف موازين القوى مع انتزاع ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل لصدارة ترتيب السائقين في الجولة الأخيرة في موناكو.

ويتقدم الهولندي بفارق أربع نقاط عن غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، في حين تتقدم ريد بُل بنقطة وحيدة أمام العلامة الألمانية في ترتيب بطولة الصانعين.

ويتميّز المسار بمتطلّباته التقنيّة العالية، حيث يفرض تحديًا ضخمًا على المهندسين، حيث يسير عكس عقارب الساعة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 04 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 08:30 الجمعة 04 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 12:00 السبت 05 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 09:00 السبت 05 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 12:00 الأحد 06 يونيو/حزيران السباق 12:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 04 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 11:30 الجمعة 04 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 05 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 12:00 السبت 05 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 15:00 الأحد 06 يونيو/حزيران السباق 15:00