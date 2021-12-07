تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مكلارن ستتسابق بكسوة جديدة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة التالي / مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2021

يصل موسم 2021 المليء بالإثارة إلى نهايته من بوابة جائزة أبوظبي الكبرى التي ستشهد حسم المعركة على لقبَي هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2021

على إثر جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى الناريّة نهاية الأسبوع الماضي، يصل قطار البطولة إلى محطّته الأخيرة في موسم 2021 من بوابة جائزة أبوظبي الكبرى.

وستكون حلبة مرسى ياس مسرحًا للمعركة الأخيرة الحاسمة للقبَي السائقين والصانعين.

وما يزيد الإثارة دخول فيرشتابن وهاميلتون السباق الأخير متعادلَين على صعيد النقاط، ويتقدّم فيرشتابن من خلال عدد انتصاراته الأعلى هذا الموسم.

أمّا على صعيد بطولة الصانعين ففي حين أنّ مرسيدس هي الأقرب للظفر باللقب، فإنّ الوضع قد ينقلب رأسًا على عقب.

وستزداد الإثارة أكثر من خلال تغييرات الحلبة التي تهدف لتعزيز فرص التجاوز والتي ستجعل المسار أسرع بكثيرٍ من الأعوام الماضي.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الأولى 09:30
الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 11 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 11 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأوّل السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الأولى 12:30
الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الثانية 16:00
السبت 11 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحُرّة الثالثة 13:00
السبت 11 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب التأهيليّة 16:00
الأحد 12 ديسمبر/كانون الأوّل السباق 16:00
تذاكر
المشاركات
التعليقات
مكلارن ستتسابق بكسوة جديدة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة
المقال السابق

مكلارن ستتسابق بكسوة جديدة في جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة
المقال التالي

مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة

مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

جان تود قد يعود للعمل مع فيراري بعد انتهاء ولايته كرئيس لـ "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

جان تود قد يعود للعمل مع فيراري بعد انتهاء ولايته كرئيس لـ "فيا"

وولف يحثّ على "التحلّي بالمنطق" بعد تعليقات ماركو عن الحكام في جدّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يحثّ على "التحلّي بالمنطق" بعد تعليقات ماركو عن الحكام في جدّة

مرسيدس: هيمنة ريد بُل في أبوظبي العام الماضي لا تعني شيئًا لهذا العام
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: هيمنة ريد بُل في أبوظبي العام الماضي لا تعني شيئًا لهذا العام

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.