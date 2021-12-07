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مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2021
يصل موسم 2021 المليء بالإثارة إلى نهايته من بوابة جائزة أبوظبي الكبرى التي ستشهد حسم المعركة على لقبَي هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.
على إثر جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى الناريّة نهاية الأسبوع الماضي، يصل قطار البطولة إلى محطّته الأخيرة في موسم 2021 من بوابة جائزة أبوظبي الكبرى.
وستكون حلبة مرسى ياس مسرحًا للمعركة الأخيرة الحاسمة للقبَي السائقين والصانعين.
وما يزيد الإثارة دخول فيرشتابن وهاميلتون السباق الأخير متعادلَين على صعيد النقاط، ويتقدّم فيرشتابن من خلال عدد انتصاراته الأعلى هذا الموسم.
أمّا على صعيد بطولة الصانعين ففي حين أنّ مرسيدس هي الأقرب للظفر باللقب، فإنّ الوضع قد ينقلب رأسًا على عقب.
وستزداد الإثارة أكثر من خلال تغييرات الحلبة التي تهدف لتعزيز فرص التجاوز والتي ستجعل المسار أسرع بكثيرٍ من الأعوام الماضي.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|10 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الأولى
|09:30
|الجمعة
|10 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الثانية
|13:00
|السبت
|11 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:00
|السبت
|11 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب التأهيليّة
|13:00
|الأحد
|12 ديسمبر/كانون الأوّل
|السباق
|13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|10 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الأولى
|12:30
|الجمعة
|10 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الثانية
|16:00
|السبت
|11 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:00
|السبت
|11 ديسمبر/كانون الأوّل
|التجارب التأهيليّة
|16:00
|الأحد
|12 ديسمبر/كانون الأوّل
|السباق
|16:00
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