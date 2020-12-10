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مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

بعد رحلة حافلة بالسباقات المميّزة، يصل موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد إلى نهايته عبر جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة.

بالرغم من تأخّر انطلاقة موسم 2020 وتأثّره بوباء كورونا بشكلٍ كبير، فإنّ بطولة هذا العام قدّمت الكثير من السباقات المثيرة الحافلة بالرغم من سيطرة مرسيدس المعتادة.

وستختتم البطولة سلسلة سباقاتها في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الموسم من بوابة جائزة أبوظبير الكبرى على حلبة مرسى ياس الساحرة.

وبالرغم من حسم لقبَي السائقين والصانعين إلّا أنّ الإثارة لن تغيب أمسية الأحد في ظلّ محاولة الجميع كسب زخمٍ لبدء موسم 2021 بقوّة.

كما أنّ المعركة لا تزال على أشدّها على المركز الثالث في بطولة الصانعين بين ريسينغ بوينت ورينو ومكلارين وهو ما سيجعل معركة الوسط الأكثر أهميّة لنهاية هذا الأسبوع.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 11 ديسمبر التجارب الحُرّة الأولى 09:00
الجمعة 11 ديسمبر التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 12 ديسمبر التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 12 ديسمبر التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 13 ديسمبر السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 11 ديسمبر التجارب الحُرّة الأولى 12:00
الجمعة 11 ديسمبر التجارب الحُرّة الثانية 16:00
السبت 12 ديسمبر التجارب الحُرّة الثالثة 13:00
السبت 12 ديسمبر التجارب التأهيليّة 16:00
الأحد 13 ديسمبر السباق 16:10
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