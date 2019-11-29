مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

لكلّ قصة نهاية، وهكذا هو الحال مع موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد الذي يصل إلى نهايته نهاية الأسبوع الجاري.

فبعد الإثارة التي شهدتها الجولات الماضية، تصل فرق الفورمولا واحد إلى حلبة مرسى ياس وهي تسعى لإكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة للحصول على زخمٍ جيّد للفترة الشتويّة.

وتحظى هذه الجولة بأهميّة لدى الفرق، كونها تمثّل فرصة لاختبار المكوّنات المرتبطة بتطويراتها لموسم 2020 على المسار والحصول على فكرة أفضل حول أدائها الفعليّ على المسار، من أجل تصحيح ما يجب تصحيحه على سيارة العام المقبل الفعليّة في الفترة المقبلة.

في ذات الوقت ستكون معركة الوسط على أشدّها بالنظر إلى وجود 5 ملايين دولار على المحكّ في ظلّ تقارب كلٍ من رينو، وتورو روسو وريسينغ بوينت.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 29 نوفمبر التجارب الحُرّة الأولى 09:00 الجمعة 29 نوفمبر التجارب الحُرّة الثانية 13:00 السبت 30 نوفمبر التجارب الحُرّة الثالثة 10:00 السبت 30 نوفمبر التجارب التأهيليّة 13:00 الأحد 1 ديسمبر السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة