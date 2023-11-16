مواعيد جولة لاس فيغاس 2023
وصلت البطولة أخيراً إلى جائزة لاس فيغاس المنتظرة في مدينة الأضواء الشهيرة من أجل خوض منافسات الجولة ما قبل الأخيرة لموسم 2023 في الفورمولا واحد.
مع تصاعد رغبة ليبرتي ميديا بتعزيز شعبية الفورمولا واحد ستُقام جولة في مدينة لاس فيغاس الشهيرة.
وهذه هي الجولة ما قبل الأخيرة ضمن الموسم الجاري للبطولة.
واحتفالاً بهذا الحدث فإن أغلب الفرق ستشارك بألوان جديدة خصيصاً لهذه الجولة.
أما من ناحية المعارك ضمن البطولة، ورغم حسم لقب البطولتين لصالح ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن، وتعزيز زميله سيرجيو بيريز لمركز الوصافة، فإن هناك لمحات من المنافسة ما زالت مستمرة وبقوة.
نقاط المراكز الرابع والخامس والسادس متقاربة للغاية مع 198، 195، 192 لكل من فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، لاندو نوريس (مكلارين) وكارلوس ساينز الابن (فيراري).
ويبدو أن الجولتين المتبقيتين ستشهدان منافسة كبيرة بينهم على المراكز.
يشار إلى أن المسؤولين في لاس فيغاس وافقوا على خطة لإغلاق طريق "ذا ستريب" الذي يمر بأشهر الكازينوهات والفنادق من أجل سباق الفورمولا واحد للأعوام العشرة المقبلة، بينما يستهدفون "شراكة إلى الأبد" مع البطولة.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|17 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الأولى
|4:30
|الجمعة
|17 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثانية
|8:00
|السبت
|18 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثالثة
|4:30
|السبت
|18 نوفمبر/تشرين الثاني
|التصفيات
|8:30
|الأحد
|19 نوفمبر/تشرين الثاني
|السباق
|6:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|17 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الأولى
|7:30
|الجمعة
|17 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثانية
|11:00
|السبت
|18 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثالثة
|7:30
|السبت
|18 نوفمبر/تشرين الثاني
|التصفيات
|11:30
|الأحد
|19 نوفمبر/تشرين الثاني
|السباق
|9:00
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