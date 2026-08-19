مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

ستحتضن هولندا أول جولة مباشرة بعد العطلة الصيفية من موسم 2026 الجاري للفورمولا 1.

لكن رغم ذلك، ستكون هذه آخر مرة تستضيف فيها البلاد جولة من جولات البطولة، إذ لم يتم تجديد العقد بين الطرفين.

وتدخل مرسيدس النصف الثاني للموسم في صدارة البطولتين مع سائقها أندريا كيمي أنتونيللي.

لكن صاحب المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين هو لويس هاميلتون وبفارق 50 نقطة خلف الإيطالي الشاب.

بينما تحتل فيراري المركز الثاني كذلك في ترتيب بطولة المصنعين، بفارق 72 نقطة عن مرسيدس.

وستتجه الأنظار إلى زاندفورت حيث ستعود المنافسات للاشتعال مجدداً على هذه الحلبة بتصميمها المميز، إضافة إلى أن الجولة ستقام بنظام السباق القصير.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

أين بوسعي مشاهدة جائزة هولندا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة هولندا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة هولندا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة هولندا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة هولندا الكبرى جائزة هولندا الكبرى - التجارب الحرة الأولى

تصفيات السباق القصير

توقيتك الحدث التاريخ جائزة هولندا الكبرى جائزة هولندا الكبرى - تصفيات السباق القصير

السباق القصير

توقيتك الحدث التاريخ جائزة هولندا الكبرى جائزة هولندا الكبرى - السباق القصير

تصفيات السباق الرئيسي

توقيتك الحدث التاريخ جائزة هولندا الكبرى جائزة هولندا الكبرى - التصفيات

السباق الرئيسي

توقيتك الحدث التاريخ جائزة هولندا الكبرى جائزة هولندا الكبرى - السباق

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ما هي توقعات الطقس لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تشير التوقعات الجوية لحلبة زاندفورت خلال جولة جائزة هولندا الكبرى 2026 (الممتدة من 21 إلى 23 أغسطس) إلى أجواء معتدلة ومتقلبة تتأثر بالطقس الساحلي، مع انخفاض تدريجي في فرص هطول الأمطار مع تقدم أيام الجولة.

تتفصل الأحوال الجوية المتوقعة لكل يوم كالتالي:

الجمعة 21 أغسطس (التجارب الحرة الأولى والتصفيات القصيرة)

الحرارة: العظمى 19° مئوية، الصغرى 16.5° مئوية (حرارة المسار تتجاوز 30° مئوية).

الأمطار: فرصة هطول تصل إلى 60%، مع ترشيح لأمطار خفيفة وزخات متقطعة خلال اليوم، إلا أن المسار قد يشهد فترات جفاف نسبي بين الزخات.

الرياح: معتدلة بسرعة 16 كم/ساعة، مع هبات تصل إلى سرعة 32 كم/ساعة.

السبت 22 أغسطس (السباق القصير والتصفيات الرئيسية)

الحرارة: العظمى 18° مئوية، الصغرى 16° مئوية (حرارة المسار في حدود 30.5° مئوية).

الأمطار: فرصة هطول متوسطة بنسبة 40%، تتركز غالباً في الفترة الصباحية وبداية الظهيرة، مع ميل الأجواء إلى الاستقرار في فترة التصفيات.

الرياح: سرعة متوسطة تبدأ من 14 كم/ساعة مع هبات قد تلامس سرعة 29 كم/ساعة.

الأحد 23 أغسطس (السباق الرئيسي)

الحرارة: العظمى 18° مئوية، الصغرى 15° مئوية (حرارة المسار تصل إلى 32° مئوية).

الأمطار: فرصة منخفضة تتراجع إلى 20%، مما يرجح إقامة السباق الرئيسي على مسار جاف وظروف مستقرة.

الرياح: رياح قادمة من الاتجاه الشرقي-الشمالي الشرقي بمتوسط 14 كم/ساعة وهبات تصل إلى سرعة 32 كم/ساعة.

الترتيب العام للسائقين