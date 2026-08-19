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مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة هولندا الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ميج أوليفانت / جيتي إيماجز

ستحتضن هولندا أول جولة مباشرة بعد العطلة الصيفية من موسم 2026 الجاري للفورمولا 1.

لكن رغم ذلك، ستكون هذه آخر مرة تستضيف فيها البلاد جولة من جولات البطولة، إذ لم يتم تجديد العقد بين الطرفين.

وتدخل مرسيدس النصف الثاني للموسم في صدارة البطولتين مع سائقها أندريا كيمي أنتونيللي.

لكن صاحب المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين هو لويس هاميلتون وبفارق 50 نقطة خلف الإيطالي الشاب.

بينما تحتل فيراري المركز الثاني كذلك في ترتيب بطولة المصنعين، بفارق 72 نقطة عن مرسيدس.

وستتجه الأنظار إلى زاندفورت حيث ستعود المنافسات للاشتعال مجدداً على هذه الحلبة بتصميمها المميز، إضافة إلى أن الجولة ستقام بنظام السباق القصير.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة هولندا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة هولندا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة هولندا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة هولندا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2026 

التجارب الحرة الأولى

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جائزة هولندا الكبرى
التجارب الحرة الأولى

تصفيات السباق القصير

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جائزة هولندا الكبرى
تصفيات السباق القصير

السباق القصير

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جائزة هولندا الكبرى
السباق القصير

تصفيات السباق الرئيسي

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التصفيات

السباق الرئيسي

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جائزة هولندا الكبرى
السباق

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ما هي توقعات الطقس لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تشير التوقعات الجوية لحلبة زاندفورت خلال جولة جائزة هولندا الكبرى 2026 (الممتدة من 21 إلى 23 أغسطس) إلى أجواء معتدلة ومتقلبة تتأثر بالطقس الساحلي، مع انخفاض تدريجي في فرص هطول الأمطار مع تقدم أيام الجولة.

تتفصل الأحوال الجوية المتوقعة لكل يوم كالتالي:

الجمعة 21 أغسطس (التجارب الحرة الأولى والتصفيات القصيرة)

  • الحرارة: العظمى 19° مئوية، الصغرى 16.5° مئوية (حرارة المسار تتجاوز 30° مئوية).

  • الأمطار: فرصة هطول تصل إلى 60%، مع ترشيح لأمطار خفيفة وزخات متقطعة خلال اليوم، إلا أن المسار قد يشهد فترات جفاف نسبي بين الزخات.

  • الرياح: معتدلة بسرعة 16 كم/ساعة، مع هبات تصل إلى سرعة 32 كم/ساعة.

السبت 22 أغسطس (السباق القصير والتصفيات الرئيسية)

  • الحرارة: العظمى 18° مئوية، الصغرى 16° مئوية (حرارة المسار في حدود 30.5° مئوية).

  • الأمطار: فرصة هطول متوسطة بنسبة 40%، تتركز غالباً في الفترة الصباحية وبداية الظهيرة، مع ميل الأجواء إلى الاستقرار في فترة التصفيات.

  • الرياح: سرعة متوسطة تبدأ من 14 كم/ساعة مع هبات قد تلامس سرعة 29 كم/ساعة.

الأحد 23 أغسطس (السباق الرئيسي)

  • الحرارة: العظمى 18° مئوية، الصغرى 15° مئوية (حرارة المسار تصل إلى 32° مئوية).

  • الأمطار: فرصة منخفضة تتراجع إلى 20%، مما يرجح إقامة السباق الرئيسي على مسار جاف وظروف مستقرة.

  • الرياح: رياح قادمة من الاتجاه الشرقي-الشمالي الشرقي بمتوسط 14 كم/ساعة وهبات تصل إلى سرعة 32 كم/ساعة.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 Italyأ. أنتونيلليمرسيدس 219 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 - - - - - - - - - -
2 United Kingdomل. هاميلتونفيراري 169 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 - - - - - - - - - -
3 United Kingdomج. راسلمرسيدس 160 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 - - - - - - - - - -
4 Monacoش. لوكليرفيراري 138 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 - - - - - - - - - -
5 United Kingdomل. نوريسمكلارين 128 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 - - - - - - - - - -
6 Netherlandsم. فيرستابنريد بُل ريسينغ 109 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 - - - - - - - - - -
7 Australiaأ. بياستريمكلارين 92 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 12/4 2 10/5 - - - - - - - - - - -
8 Franceإ. حجارريد بُل ريسينغ 68 - 4 - - 10 12/4 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - - - - - - - -
9 New Zealandل. لاوسونريسينغ بولز 43 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 2/9 9 - 4/8 - - - - - - - - - -
10 Franceب. غاسليألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - 1 - - - - - - - - - - - -
11 United Kingdomآ. لينبلادريسينغ بولز 23 4/8 - - - 1 6/7 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - - - - - - - - - -
12 Argentinaف. كولابينتوألبين 19 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - - - - - - - - - -
13 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Brazilغ. بورتوليتوآودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - -
15 Spainك. ساينز الإبنويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Thailandأ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
17 Franceإ. أوكونفريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
18 Germanyن. هلكنبرغآودي 2 - - - - - - - - - - 2/9 - - - - - - - - - -
19 Spainف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
20 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Finlandف. بوتاسكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Mexicoس. بيريزكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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