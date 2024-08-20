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مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

ستفتتح هولندا أولى جولات الفورمولا واحد بعد العطلة الصيفية لموسم 2024.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

يترقب الجميع بفارق الصبر عودة منافسات الفورمولا واحد للنصف الثاني من موسم 2024 الجاري، بعد التوقف ضمن مرحلة مثيرة للغاية قبل العطلة الصيفية.

وستكون حلبة زاندفورت مسرحاً لمعارك جديدة باتت محتدمة بين أكثر من فريق.

وذلك بالنظر إلى عدم هيمنة ريد بُل بعد الآن وعدم امتلاكها السيارة الأسرع، والتحسن الكبير في وتيرة المنافسين بشكل خاص مكلارين ومرسيدس وبدرجة أقل فيراري.

وقبل العطلة الصيفية، بدا أن مكلارين باتت تمتلك السيارة الأسرع مع سائقين قادرين على تسجيل النقاط بشكل مستمر، بينما تعاني ريد بُل مع سيارتها ومع تأدية سيرجيو بيريز المتواضعة التي لا ترقى لمستوى زميله ماكس فيرستابن بطل العالم ومتصدر الترتيب الحالي.

وحتى الآن، حقق سبعة سائقين مختلفين الانتصارات في النصف الأول للموسم الذي يعدُ بمنافسات حماسية حتى السباق الختامي في أبوظبي.

ضمن ترتيب المصنعين، تقلص الفارق بين ريد بُل في الصدارة ومكلارين خلفها إلى 42 نقطة فقط، بينما بات الفارق 78 نقطة بين فيرستابن المتصدر ولاندو نوريس سائق مكلارين خلفه.

كما أن الفوارق بين شارل لوكلير، أوسكار بياستري، كارلوس ساينز ولويس هاميلتون قليلة للغاية، ضمن المراكز من الثالث وحتى السادس.

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المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 23 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الأولى 10:30
الجمعة 23 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الثانية 14:00 
السبت 24 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الثالثة 9:30 
السبت 24 أغسطس/آب التصفيات 13:00 
الأحد 25 أغسطس/آب السباق 13:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 23 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الأولى 13:30
الجمعة 23 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الثانية 17:00 
السبت 24 أغسطس/آب التجارب الحُرّة الثالثة 12:30 
السبت 24 أغسطس/آب التصفيات 16:00 
الأحد 25 أغسطس/آب السباق 16:00 

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