مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2023
ستكون جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، الأولى مباشرة بعد العطلة الصيفية، حيث ستفتتح منافسات البطولة للنصف الثاني من موسم 2023 الجاري.
أخيراً وبعد العطلة الصيفية، ستعود عجلة الفورمولا واحد للدوران من جديد مع أول جولة من النصف الثاني لموسم 2023 الجاري.
حيث ستكون حلبة زاندفورت الهولندية منطلق المنافسات لجائزة هولندا الكبرى.
ورغم أن ريد بُل تهيمن بشكل كامل وتسير بثبات نحو حسم لقبي المصنعين والسائقين، لكن المعركة خلف العلامة النمساوية مشتعلة تماماً بين عدة فرق.
حيث تحتل مرسيدس المركز الثاني حالياً مع مع 247 نقطة أمام أستون مارتن التي تمتلك 196 وفيراري التي تمتلك 191.
وهذه الفوارق الضئيلة بين الفرق الثلاثة موجودة كذلك بين سائقيها، حيث يحتل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المركز الثالث خلف سائقي ريد بُل مع 149 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس.
بينما يتساوى شارل لوكلير سائق فيراري وجورج راسل سائق مرسيدس بعدد النقاط بالمركزين الخامس والسادس مع 99 نقطة.
وبالتالي فإن الجميع على موعد مع منافسات حماسية للغاية خلال النصف الثاني للموسم.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الأولى
|10:30 PM
|الجمعة
|25 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثانية
|02:00 PM
|السبت
|26 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثالثة
|09:30 PM
|السبت
|26 أغسطس/آب
|التصفيات
|01:00 PM
|الأحد
|27 أغسطس/آب
|السباق
|01:00 PM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الأولى
|01:30 PM
|الجمعة
|25 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثانية
|05:00 PM
|السبت
|26 أغسطس/آب
|التجارب الحُرّة الثالثة
|12:30 PM
|السبت
|26 أغسطس/آب
|التصفيات
|04:00 PM
|الأحد
|27 أغسطس/آب
|السباق
|04:00 PM
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