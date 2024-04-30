مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2024
وصلت بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستكون ميامي أول الجولات في البلاد.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
ستكون ميامي سادس جولات موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، وهي أولى الجولات التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستضيف البلاد ثلاث جولات: جائزة الأمريكيتين وجولة لاس فيغاس، إضافة إلى ميامي.
ورغم الهيمنة التي تواصل ريد بُل فرضها على مجريات الموسم، وتفوقها بشكل واضح أمام الجميع مع نجمها ماكس فيرستابن، لكن المعارك مشتعلة بكل تفاصيلها خلف الفريق النمساوي.
حيث تسعى كل من فيراري، مكلارين وأستون مارتن وكذلك مرسيدس لمحاولات انتزاع أفضل المراكز وربما مجاراة سيارة ريد بُل الثانية التي يقودها سيرجيو بيريز حين تسنح الفرصة.
ورغم أن فيراري ظهرت كأقرب منافسي عملاق مشروبات الطاقة، لكن مكلارين أثبتت مؤخراً في الصين أنها قادرة على لعب أوراقها بالشكل الصحيح والاستفادة من مواهب سائقيها لاندو نوريس وأوسكار بياستري لاقتناص أية فرصة متاحة، وهذا ما منحها المركز الثاني في سباق الصين الرئيسي مع نوريس الذي فصل سيارتي ريد بُل.
ورغم أن الفوارق ضمن ترتيب البطولة بين ريد بُل، فيراري ومكلارين ليست صغيرة، لكن المعركة متقاربة للغاية بين مرسيدس وأستون مارتن بالمركزين الرابع والخامس، بفارق لا يتجاوز 12 نقطة فقط.
وستجلب بعض الفرق تحديثات لجولة ميامي بينما تنتظر أخرى جولة إيمولا لتقديم أول حزم التحديثات الكبيرة.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|3 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|4:30 PM
|الجمعة
|3 مايو/أيار
|تصفيات السباق القصير
|8:30 PM
|السبت
|4 مايو/أيار
|السباق القصير
|4:00 PM
|السبت
|4 مايو/أيار
|تصفيات السباق الرئيسي
|8:00 PM
|الأحد
|5 مايو/أيار
|السباق
|8:00 PM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|3 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|7:30 PM
|الجمعة
|3 مايو/أيار
|تصفيات السباق القصير
|11:30 PM
|السبت
|4 مايو/أيار
|السباق القصير
|7:00 PM
|السبت
|4 مايو/أيار
|تصفيات السباق الرئيسي
|11:00 PM
|الأحد
|5 مايو/أيار
|السباق
|11:00 PM
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