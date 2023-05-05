مواعيد جائزة ميامي الكبرى 2023
وصلت الفورمولا واحد إلى أولى الجولات الأمريكية لموسم 2023، حيث ستحتضن مدينة ميامي ثاني سباق لها في البطولة.
لم يكد يمرّ أسبوع على مجريات جائزة أذربيجان الكبرى التي أقيم فيها أول سباق قصير ضمن الصيغة الجديدة، حتى وصل القطار إلى ميامي.
وستحتضن المدينة الأمريكية الشهيرة ثاني سباق لها في البطولة، بعد أن دخلت العام الماضي للمرة الأولى.
ومن المفترض أن نشهد إدخال بعض التحديثات للفرق، خاصة فيراري، التي صرّحت مؤخراً بأن أولى ثمار العمل على السيارة ستظهر في ميامي.
أما الأنظار فستكون مصوبة نحو المعركة المرتقبة بين زميلي الفريق الواحد: ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز الذي فاز بسباقي باكو، وبات على بُعد 6 نقاط فقط خلف الهولندي المتصدر.
وسيشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة سائق أمريكي: لوغان سارجانت على متن ويليامز، وفريق أمريكي: هاس، ضمن موسم واحد.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|5 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|06:30 مساء
|الجمعة
|5 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|10:00 مساء
|السبت
|6 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|04:30 مساء
|السبت
|6 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|08:00 مساء
|الأحد
|7 مايو/أيار
|السباق
|07:30 مساء
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|5 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|09:30 مساء
|الجمعة
|6 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|01:00 صباحاً
|السبت
|6 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|07:30 مساء
|السبت
|6 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|11:00 مساء
|الأحد
|7 مايو/أيار
|السباق
|10:30 مساء
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