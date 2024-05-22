مواعيد جائزة موناكو الكبرى 2024

ستستضيف شوارع الإمارة الضيقة منافسات الجولة الثامنة من موسم 2024 الحالي وذلك بعد سباقين شهدا انخفاضاً كبيراً في الفارق بين ريد بُل وبين منافسيها المباشرين: مكلارين وفيراري.

وبالفعل، فقد خسرت ريد بُل لصالح مكلارين في ميامي على يد لاندو نوريس، الذي واصل وتيرته الثابتة على متن سيارة مكلارين المحدّثة لينجح بتسليط ضغط واضح على فيرستابن.

ورغم أن الهولندي بطل العالم أحرز الفوز، لكن الفارق أثناء اجتياز العلم المرقط لم يتجاوز 7 أعشار الثانية فقط. ما يعطي لمحة عن مدى تقارب المنافسة ويمنح أملاً بمعركة ثلاثية في موناكو.

ونظراً للأهمية الهائلة التي تمتلكها تصفيات موناكو في تحديد نتيجة السباق، فإننا على موعد كبير للإثارة ضمن معركة قد تكون الأقرب على الإطلاق هذا الموسم بين الفرق الثلاثة.

وبعد موناكو، بات شارل لوكلير سائق فيراري يحتل المركز الثاني (خلف فيرستابن) ضمن ترتيب بطولة السائقين مع 113 نقطة متفوقاً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بواقع 107 نقاط.

أما لاندو نوريس فليس بعيداً على الإطلاق خلف المكسيكي، مع 101 نقطة على متن مكلارين، وخلفه بالمركز الرابع يقبع كارلوس ساينز (الفائز بسباق أستراليا) سائق فيراري مع 93 نقطة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 24 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 11:30 AM الجمعة 24 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 3:00 PM السبت 25 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 AM السبت 25 مايو/أيار التصفيات 2:00 PM الأحد 26 مايو/أيار السباق 1:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة