مواعيد جائزة موناكو الكبرى 2023
ستستقبل الإمارة العريقة مجريات نسخة 2023 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، وذلك بعد إلغاء جولة إيميليا رومانيا التي كان من المفترض أن تقام قبل جولة موناكو، بسبب الفيضانات الغزيرة التي ضربت المنطقة.
بعد إلغاء جولة إيمولا، وصل قطار البطولة العالمية إلى موناكو وحلبتها العريقة.
وستواجه الفرق تحديات متنوعة على حلبة الشوارع الضيقة للغاية، خاصة مع السيارات الحديثة الأكثر عرضاً ووزناً حيث من المتوقع أن تغيب التجاوزات في السباقات.
بالتالي سيكون التركيز الأكبر للفرق منصباً على التصفيات التي تحدد بشكل كبير نتيجة السباق ما لم تحصل دراما أو حوادث مفاجئة.
وتصل ريد بُل إلى موناكو في صدارة ترتيب بطولة المصنعين بفارق شاسع أمام أقرب الملاحقين فريق أستون مارتن الذي لا تفصله سوى 6 نقاط فقط عن مرسيدس صاحبة المركز الثالث.
أما سائقاها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز فيتقدمان ترتيب بطولة السائقين، مع فيرستابن أولاً بفارق 14 نقطة أمام بيريز.
بينما يحتل فرناندو ألونسو سائق أستون المركز الثالث بعد أن حسم رابع منصة تتويج له في ميامي من أصل خمسة سباقات.
وكانت بعض الفرق تخطط لجلب تحديثات في إيمولا، لكن إلغاءها سيغير من تلك الخطط، لكن مرسيدس أعلنت أنها ما زالت ملتزمة بتقديم التحديثات المقررة في موناكو.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|26 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30
|الجمعة
|26 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|15:00
|السبت
|27 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:30
|السبت
|27 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|14:00
|الأحد
|28 مايو/أيار
|السباق
|13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|26 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|26 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|27 مايو/أيار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|27 مايو/أيار
|التجارب التأهيليّة
|17:00
|الأحد
|28 مايو/أيار
|السباق
|16:00
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