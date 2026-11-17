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مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس

منشور: 17-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ويوكي تسونودا، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

وصلت البطولة إلى جائزة لاس فيغاس الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أول سلسلة من ثلاث جولات ختامية لموسم 2026 الجاري في الفورمولا 1.

ورغم أن مرسيدس نجحت بحسم لقبي السائقين (مع أندريا كيمي أنتونيللي) والصانعين، لكن ما زال هناك الكثير على المحكّ حتى نهاية الموسم.

حيث يتنافس خمسة سائقين على المركز الثاني، خاصة وأن مرسيدس تريد الضغط لمساعدة جورج راسل على حسم هذا المركز.

يشار إلى أن ختام الموسم سيكون في منطقة الخليج العربي، مع جولتي قطر وأبوظبي.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة لاس فيغاس الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة لاس فيغاس الكبرى

19 نوفمبر

16:30

جائزة لاس فيغاس الكبرى - التجارب الحرة الأولى

19 نوفمبر

16:30

التجارب الحرة الثانية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة لاس فيغاس الكبرى

19 نوفمبر

20:00

جائزة لاس فيغاس الكبرى - التجارب الحرة الثانية

19 نوفمبر

20:00

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة لاس فيغاس الكبرى

20 نوفمبر

16:30

جائزة لاس فيغاس الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

20 نوفمبر

16:30

التصفيات

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة لاس فيغاس الكبرى

20 نوفمبر

20:00

جائزة لاس فيغاس الكبرى - التصفيات

20 نوفمبر

20:00

السباق

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة لاس فيغاس الكبرى

21 نوفمبر

20:00

جائزة لاس فيغاس الكبرى - السباق

21 نوفمبر

20:00

ما هي توقعات الطقس لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 20 نوفمبر (التجارب الحرة الأولى والثانية)

تشهد لاس فيغاس يوم الخميس أجواءً غائمة جزئياً إلى غائمة معظم ساعات النهار، مع عبور كتلة هوائية رطبة تجلب فرصة لهطول زخات مطرية متفرقة وخفيفة في ساعات المساء المتأخرة (تتراوح احتمالية الهطول بين 20% و40% بكميات محدودة قد تصل إلى بضعة مليمترات). تسجل درجات الحرارة العظمى خلال النهار نحو 14–15 درجة مئوية (59°F)، وتهبط مع غروب الشمس عند الساعة 16:30 لتستقر عند حدود 13–14 درجة مئوية أثناء التجارب الحرة الأولى، ثم تواصل انخفاضها لتصل إلى 10–11 درجة مئوية خلال التجارب الحرة الثانية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



تزامن التجارب الحرة الثانية مع احتمال سقوط زخات مطرية خفيفة على أسفلت الشوارع البارد سيجعل مستويات التماسك منخفضة للغاية، وقد يفرض على السائقين اختبار إطارات الأجواء الماطرة الخفيفة (الإنترميديت) أو يحدّ من جمع البيانات الدقيقة لمحاكاة السباق.



السبت 21 نوفمبر (التجارب الحرة الثالثة والتصفيات)

تنحسر الغيوم الصباحية تدريجياً لتصبح السماء صافية والأجواء جافة ومستقرة تماماً طوال فترتي الظهيرة والمساء، مع تلاشي فرص هطول الأمطار لتصل إلى 0% – 5% فقط. تبلغ درجة الحرارة العظمى نهاراً حوالي 14–15 درجة مئوية (58°F)، وتنخفض عند انطلاق التجارب الحرة الثالثة وقت الغروب إلى نحو 12–13 درجة مئوية ، قبل أن تهبط بشكل ملموس في ساعات الليل لتصل إلى 8–9 درجات مئوية خلال حصة التصفيات التأهيلية (مع تسجيل صغرى ليلية تقارب 5–7 درجات مئوية)، وسط رياح هادئة جداً لا تتجاوز 3–5 كم/ساعة. غياب الأمطار يعني حلبة جافة بالكامل، لكن الانخفاض الحاد في حرارة المسار إلى ما دون 10 درجات مئوية خلال التصفيات سيجعل إيصال الإطارات إلى نافذة التشغيل المثالية التحدي الأكبر، ما قد يضطر السائقين للقيام بلفات تحضيرية مزدوجة لتفادي انغلاق المكابح الأمامية.



الأحد 22 نوفمبر (السباق)

الحالة الجوية المتوقعة: تتواصل الأجواء المستقرة والباردة في وادي لاس فيغاس مع سحب متفرقة وعالية لا تحمل أي تأثير مطري، حيث تبقى احتمالية هطول الأمطار شبه معدومة (أقل من 10% ). تصل الحرارة العظمى في فترة ما بعد الظهر إلى 14 درجة مئوية (57°F)، وتنخفض بعد غروب الشمس لتتراوح بين 9 و10 درجات مئوية عند انطلاق السباق في الثامنة مساءً، وتواصل تراجعها تدريجياً خلال اللفات الأخيرة لتقترب من 7–8 درجات مئوية (مع صغرى عند 5 درجات مئوية)، بينما تبقى الرياح خفيفة للغاية عند حدود 6 كم/ساعة. البرودة الليلية المستمرة على مدار السباق ستزيد من احتمالية ظهور ظاهرة "التحبب" على الإطارات، خصوصاً على المقاطع المستقيمة الطويلة حيث تبرد الإطارات والمكابح بسرعة قبل مناطق الكبح القوية، كما ترفع من أهمية فترات دخول سيارة الأمان التي تؤدي لهبوط حاد في حرارة الإطارات.



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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط 1 أ. أنتونيلليمرسيدس 390 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 - - - 2 م. فيرستابنريد بُل ريسينغ 279 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 - - - 3 ج. راسلمرسيدس 262 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 - - - 4 ل. هاميلتونفيراري 261 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 - - - 5 ش. لوكليرفيراري 249 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 - - - 6 ل. نوريسمكلارين 246 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 - - - 7 أ. بياستريمكلارين 152 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 - - - 8 إ. حجارريد بُل ريسينغ 122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9 ل. لاوسونريسينغ بولز 89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10 ب. غاسليألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - - - - 11 آ. لينبلادريسينغ بولز 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ف. كولابينتوألبين 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - - 13 أ. بيرمانفريق هاس اف1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 غ. بورتوليتوآودي 14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15 ن. هلكنبرغآودي 14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16 إ. أوكونفريق هاس اف1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 ك. ساينز الإبنويليامز 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 أ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 ي. تسونوداريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 ر. هيراكاوافريق هاس اف1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22 ل. سترولأستون مارتن رايسينغ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 ف. بوتاسكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 س. بيريزكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 ر. كامارافريق هاس اف1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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