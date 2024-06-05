مواعيد جائزة كندا الكبرى 2024
تستعد حلبة جيل فيلنوف لاستضافة مجريات جائزة كندا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
ستُقام مجريات جولة كندا على حلبة جيل فيلنوف الشهيرة، والتي لطالما حملت لحظات مثيرة وحماسية من سباقات الجائزة الكبرى.
وبعد سباق موناكو، الذي شهد فوز شارل لوكلير على أرضه أخيراً خلف مقود فيراري، بدا من الواضح أن الفوارق بين فرق الصدارة الثلاثة قد تضاءلت كثيراً، وبالأخص عقب التحديثات التي أدخلتها فيراري ومكلارين.
ويبدو أن ريد بُل بدأت تشعر بالتهديد الحقيقي من منافسيها، حيث خسرت حتى الآن ثلاثة سباقات في 2024: أستراليا، ميامي وموناكو.
وهذا ما صرّح به ماكس فيرستابن حين أكّد أن العلامة النمساوية لم تعد تمتلك فارقاً واضحاً أمام ملاحقيها.
وضمن ترتيب بطولة المصنعين، فإن فيراري تحتل المركز الثاني خلف ريد بُل لكن بفارق 24 نقطة فقط، بينما يتأخر سائقها لوكلير خلف فيرستابن بـ 31 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.
بينما يحتل لاندو نوريس سائق مكلارين (والفائز في ميامي) المركز الثالث مع 113 نقطة متقدماً على كارلوس ساينز (سائق فيراري الفائز في أستراليا) بـ 108 نقطة، وسيرجيو بيريز (الذي أكدت ريد بُل تمديد عقده لعامين إضافيين) مع 107 نقطة.
المواعيد بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|7 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|17:30
|الجمعة
|7 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|21:00
|السبت
|8 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|16:30
|السبت
|8 يونيو/حزيران
|التصفيات
|20:00
|الأحد
|9 يونيو/حزيران
|السباق
|18:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|7 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|20:30
|الجمعة
|7 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|00:00
|السبت
|8 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|19:30
|السبت
|8 يونيو/حزيران
|التصفيات
|23:00
|الأحد
|9 يونيو/حزيران
|السباق
|21:00
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