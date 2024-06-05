جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
مدونة
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

مواعيد جائزة كندا الكبرى 2024

تستعد حلبة جيل فيلنوف لاستضافة مجريات جائزة كندا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

ستُقام مجريات جولة كندا على حلبة جيل فيلنوف الشهيرة، والتي لطالما حملت لحظات مثيرة وحماسية من سباقات الجائزة الكبرى.

وبعد سباق موناكو، الذي شهد فوز شارل لوكلير على أرضه أخيراً خلف مقود فيراري، بدا من الواضح أن الفوارق بين فرق الصدارة الثلاثة قد تضاءلت كثيراً، وبالأخص عقب التحديثات التي أدخلتها فيراري ومكلارين.

ويبدو أن ريد بُل بدأت تشعر بالتهديد الحقيقي من منافسيها، حيث خسرت حتى الآن ثلاثة سباقات في 2024: أستراليا، ميامي وموناكو.

وهذا ما صرّح به ماكس فيرستابن حين أكّد أن العلامة النمساوية لم تعد تمتلك فارقاً واضحاً أمام ملاحقيها.

وضمن ترتيب بطولة المصنعين، فإن فيراري تحتل المركز الثاني خلف ريد بُل لكن بفارق 24 نقطة فقط، بينما يتأخر سائقها لوكلير خلف فيرستابن بـ 31 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.

بينما يحتل لاندو نوريس سائق مكلارين (والفائز في ميامي) المركز الثالث مع 113 نقطة متقدماً على كارلوس ساينز (سائق فيراري الفائز في أستراليا) بـ 108 نقطة، وسيرجيو بيريز (الذي أكدت ريد بُل تمديد عقده لعامين إضافيين) مع 107 نقطة.

اقرأ أيضاً:

المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 7 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 17:30
الجمعة 7 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 21:00 
السبت 8 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 16:30 
السبت 8 يونيو/حزيران التصفيات 20:00 
الأحد 9 يونيو/حزيران السباق 18:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 7 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 20:30
الجمعة 7 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 00:00 
السبت 8 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 19:30 
السبت 8 يونيو/حزيران التصفيات 23:00 
الأحد 9 يونيو/حزيران السباق 21:00 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس تتمتع بثقة كبيرة حيال وضعها لموسم 2026
المقال التالي دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين

ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين
هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"

هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"
هورنر يتكلم حول قرار الإبقاء على بيريز مع ريد بُل

هورنر يتكلم حول قرار الإبقاء على بيريز مع ريد بُل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هورنر يتكلم حول قرار الإبقاء على بيريز مع ريد بُل
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
لماذا كان جو المنقذ لمنصة تتويج ساينز في سباق موناكو

لماذا كان جو المنقذ لمنصة تتويج ساينز في سباق موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لماذا كان جو المنقذ لمنصة تتويج ساينز في سباق موناكو
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
أستون مارتن تستهدف ضم المدير التقني لدى فيراري

أستون مارتن تستهدف ضم المدير التقني لدى فيراري

فورمولا 1
أستون مارتن تستهدف ضم المدير التقني لدى فيراري
ألونسو اعتقد أنه أنهى سباق موناكو في المركز العاشر

ألونسو اعتقد أنه أنهى سباق موناكو في المركز العاشر

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو اعتقد أنه أنهى سباق موناكو في المركز العاشر
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لوكلير يبسط هيمنته على التجارب الحرة الثالثة في موناكو 

أحدث الأخبار

ماغنوسن: "لم يكن عليّ الوثوق" ببيريز في حادثة موناكو

ماغنوسن: "لم يكن عليّ الوثوق" ببيريز في حادثة موناكو

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ماغنوسن: "لم يكن عليّ الوثوق" ببيريز في حادثة موناكو
هل ستُقدّم سيارات الفورمولا 1 الجديدة التسابق الأفضل بعد المخاوف المبكّرة؟

هل ستُقدّم سيارات الفورمولا 1 الجديدة التسابق الأفضل بعد المخاوف المبكّرة؟

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هل ستُقدّم سيارات الفورمولا 1 الجديدة التسابق الأفضل بعد المخاوف المبكّرة؟
كيف سيعمل نظام "اكس" النشط الجديد في الفورمولا واحد في عام 2026

كيف سيعمل نظام "اكس" النشط الجديد في الفورمولا واحد في عام 2026

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
كيف سيعمل نظام "اكس" النشط الجديد في الفورمولا واحد في عام 2026
الكشف عن النموذج الجديد لسيارات 2026 في الفورمولا واحد

الكشف عن النموذج الجديد لسيارات 2026 في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
الكشف عن النموذج الجديد لسيارات 2026 في الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط