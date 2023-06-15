مواعيد جائزة كندا الكبرى 2023
وصل قطار الفورمولا واحد لموسم 2023، إلى جائزة كندا الكبرى حيث تتجه الأنظار إلى تحديثات الفرق وما يمكنها تحقيقه من أداء إضافي.
هيمنت ريد بُل بشكل مطلق على الانتصارات في موسم 2023 الجاري حتى الآن.
ويبدو بأن نجمها ماكس فيرستابن يسير بخطى واثقة على طريق تحقيق لقبه الثالث على التوالي، حيث وصل الفارق بينه وبين زميله سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني ضمن بطولة السائقين إلى 60 نقطة.
فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن يحتل المركز الثالث مع 99 نقطة خلف المكسيكي بفارق 18 نقطة وأمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس بـ 12 نقطة فقط.
لكن وضمن بطولة المصنعين، فإن ريد بُل تحلق بعيداً في الصدارة مع 287 نقطة أمام مرسيدس صاحبة المركز الثاني التي لا تمتلك إلا 152 نقطة.
وكانت مرسيدس مع حزمة تحديثاتها الكبيرة قد شهدت تقدماً ملحوظاً في أدائها حيث تفوقت على أستون مارتن لتحرز منصة تتويج مزدوجة في سباق إسبانيا الماضي خلف فيرستابن الفائز.
أما فيراري ورغم تحديثاتها الأخيرة لكنها صرّحت بأن حلبة برشلونة لم تكن مناسبة لسيارتها، حيث تنتظر حلبات أكثر ملاءمة. وهذا ما ينتظره الحصان الجامح على طريق فكّ طلاسم مشاكله الأخيرة التي عصفت به خلال هذا الموسم.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|16 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|17:30
|الجمعة
|16 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|21:00
|السبت
|17 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|12:30
|السبت
|17 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|20:00
|الأحد
|18 يونيو/حزيران
|السباق
|18:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|16 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|20:30
|الجمعة
|16 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|منتصف الليل
|السبت
|17 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|15:30
|السبت
|17 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|23:00
|الأحد
|18 يونيو/حزيران
|السباق
|21:00
راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023
الفورمولا واحد لن تتلاعب بالبطولة بهدف إبطاء ريد بُل
أحدث الأخبار
ريد بُل تحذر من "سباق نحو القاع" فيما يتعلق بمرتبات الموظفين تحت سقف النفقات
ريد بُل تحذر من "سباق نحو القاع" فيما يتعلق بمرتبات الموظفين تحت سقف النفقات ريد بُل تحذر من "سباق نحو القاع" فيما يتعلق بمرتبات الموظفين تحت سقف النفقات
الفورمولا واحد لن تتلاعب بالبطولة بهدف إبطاء ريد بُل
الفورمولا واحد لن تتلاعب بالبطولة بهدف إبطاء ريد بُل الفورمولا واحد لن تتلاعب بالبطولة بهدف إبطاء ريد بُل
مواعيد جائزة كندا الكبرى 2023
مواعيد جائزة كندا الكبرى 2023 مواعيد جائزة كندا الكبرى 2023
راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023
راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023 راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.