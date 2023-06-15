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مواعيد جائزة كندا الكبرى 2023

وصل قطار الفورمولا واحد لموسم 2023، إلى جائزة كندا الكبرى حيث تتجه الأنظار إلى تحديثات الفرق وما يمكنها تحقيقه من أداء إضافي.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، ألبين وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وكيفن ماغنوسن، هاس

هيمنت ريد بُل بشكل مطلق على الانتصارات في موسم 2023 الجاري حتى الآن.

ويبدو بأن نجمها ماكس فيرستابن يسير بخطى واثقة على طريق تحقيق لقبه الثالث على التوالي، حيث وصل الفارق بينه وبين زميله سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني ضمن بطولة السائقين إلى 60 نقطة.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن يحتل المركز الثالث مع 99 نقطة خلف المكسيكي بفارق 18 نقطة وأمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس بـ 12 نقطة فقط.

لكن وضمن بطولة المصنعين، فإن ريد بُل تحلق بعيداً في الصدارة مع 287 نقطة أمام مرسيدس صاحبة المركز الثاني التي لا تمتلك إلا 152 نقطة.

وكانت مرسيدس مع حزمة تحديثاتها الكبيرة قد شهدت تقدماً ملحوظاً في أدائها حيث تفوقت على أستون مارتن لتحرز منصة تتويج مزدوجة في سباق إسبانيا الماضي خلف فيرستابن الفائز.

أما فيراري ورغم تحديثاتها الأخيرة لكنها صرّحت بأن حلبة برشلونة لم تكن مناسبة لسيارتها، حيث تنتظر حلبات أكثر ملاءمة. وهذا ما ينتظره الحصان الجامح على طريق فكّ طلاسم مشاكله الأخيرة التي عصفت به خلال هذا الموسم.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 16 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 17:30
الجمعة 16 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 21:00
السبت 17 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 12:30
السبت 17 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 20:00
الأحد 18 يونيو/حزيران السباق 18:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 16 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 20:30
الجمعة 16 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية منتصف الليل
السبت 17 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 15:30
السبت 17 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 23:00
الأحد 18 يونيو/حزيران السباق 21:00
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راسل: فيرستابن "أقل عدائية من أي وقت مضى" خلال موسم 2023

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