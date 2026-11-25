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مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة قطر الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس

منشور: 25-11-2026

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قبل السباق

الصورة من قبل: لارس بارون

بعد سباق حماسي بجميع المقاييس في لاس فيغاس، تنتقل البطولة إلى منطقتنا العربية مجدداً.

حيث ستستضيف حلبة لوسيل الدولية في قطر مجريات الجولة ما قبل الختامية للموسم الجاري.

وكان ماكس فيرستابن قد خرج منتصراً تحت أضواء لاس فيغاس، بعد معارك متواصلة ضد منافسيه وبالأخص جورج راسل سائق مرسيدس.

لكن المنافسات انقلبت بشكل دراماتيكي، حيث تعرض راسل لانغلاق في المكابح بينما تراجع زميله أندريا كيمي أنتونيللي في اللحظات الحاسمة.

ما أفسح المجال أمام سائقي مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري لاقتناص منصة تتويج مزدوجة خلف فيرستابن.

لكن ما سرق الأضواء أيضاً، كانت الدراما غير الضرورية بين سائقي فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

حيث اصطدم لوكلير بزميله، ما تسبب بموجات لم تتوقف حتى الآن من التفاعل والانتقادات على قنوات التواصل الاجتماعي وخلف كواليس فيراري أيضاً.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة قطر الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة قطر الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة قطر الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة قطر الكبرى

27 نوفمبر

16:30

جائزة قطر الكبرى - التجارب الحرة الأولى

27 نوفمبر

16:30

التجارب الحرة الثانية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة قطر الكبرى

27 نوفمبر

20:00

جائزة قطر الكبرى - التجارب الحرة الثانية

27 نوفمبر

20:00

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة قطر الكبرى

28 نوفمبر

17:30

جائزة قطر الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

28 نوفمبر

17:30

التصفيات

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة قطر الكبرى

28 نوفمبر

21:00

جائزة قطر الكبرى - التصفيات

28 نوفمبر

21:00

السباق

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة قطر الكبرى

29 نوفمبر

19:00

جائزة قطر الكبرى - السباق

29 نوفمبر

19:00

ما هي توقعات الطقس لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تُشير التوقعات الجوية الصادرة لعطلة نهاية الأسبوع إلى أجواء جافة ومشمسة نهاراً ومعتدلة ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، مع انعدام فرص هطول الأمطار (0%)، ويمثل الانتقال من برودة لاس فيغاس إلى دفء لوسيل تحدياً مباشراً لإدارة الإطارات وتبريد وحدات الطاقة.

الجمعة 27 نوفمبر (التجارب الحرة 1 و2)

الظروف الجوية: تصل درجات الحرارة نهاراً إلى حدود 29°م وتكون الأجواء مشمسة، لتبدأ بالانخفاض تدريجياً عند انطلاق التجارب الحرة الأولى وقت الغروب إلى نحو 26°–27°م ، ثم تستقر حول 24°م خلال التجارب الحرة الثانية ليلاً.

تصل درجات الحرارة نهاراً إلى حدود وتكون الأجواء مشمسة، لتبدأ بالانخفاض تدريجياً عند انطلاق التجارب الحرة الأولى وقت الغروب إلى نحو ، ثم تستقر حول خلال التجارب الحرة الثانية ليلاً. التأثير على الفرق: التجارب الحرة الأولى ستكون ذات فائدة محدودة لضبط إعدادات السباق بسبب ارتفاع حرارة المسار تحت الشمس، لذا ستُركز الفرق على التجارب الحرة الثانية لمحاكاة ظروف التصفيات والسباق مع ارتفاع طفيف في الرطوبة المسائية.

السبت 28 نوفمبر (التجارب الحرة 3 والتصفيات)

الظروف الجوية: تتراجع مستويات الرطوبة عن يوم الجمعة، وتبقى السماء صافية مع رياح خفيفة. تسجل الحرارة نحو 25°م في التجارب الحرة الثالثة، وتنخفض إلى 21°–22°م مع بداية التصفيات التأهيلية تحت الأضواء الكاشفة.

تتراجع مستويات الرطوبة عن يوم الجمعة، وتبقى السماء صافية مع رياح خفيفة. تسجل الحرارة نحو في التجارب الحرة الثالثة، وتنخفض إلى مع بداية التصفيات التأهيلية تحت الأضواء الكاشفة. التأثير على الفرق: انخفاض حرارة الأسفلت ليلاً إلى ما دون 25°م سيجعل تحضير الإطارات اللينة (سوفت) للفة السريعة في التصفيات حاسماً، خاصة في المنعطفات السريعة المتتالية في لوسيل التي تضع أحمالاً جانبية عالية على الإطار الأمامي الأيسر.

الأحد 29 نوفمبر (يوم السباق)

الظروف الجوية: يستمر الطقس الجاف والمستقر طوال اليوم دون أي احتمالية للأمطار. عند إطفاء الأضواء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت الدوحة)، تكون درجة الحرارة المحيطة نحو 23°م ، وتميل للبرودة الطفيفة نحو 21°–22°م مع تقدم اللفات، مصحوبة بنسيم خفيف.

يستمر الطقس الجاف والمستقر طوال اليوم دون أي احتمالية للأمطار. عند إطفاء الأضواء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت الدوحة)، تكون درجة الحرارة المحيطة نحو ، وتميل للبرودة الطفيفة نحو مع تقدم اللفات، مصحوبة بنسيم خفيف. التأثير على الفرق: استقرار الرياح وتراجع الرطوبة يقللان من مخاطر هبوب الرمال على المسار مقارنة بالسنوات السابقة، بينما ستتطلب الحرارة المعتدلة ليلاً مراقبة دقيقة للتآكل الحراري للإطارات على مدار اللفات الـ 57.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط 1

أ. أنتونيلليمرسيدس

402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2

م. فيرستابنريد بُل ريسينغ

304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3

ل. هاميلتونفيراري

267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4

ج. راسلمرسيدس

264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5

ل. نوريسمكلارين

264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6

ش. لوكليرفيراري

250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7

أ. بياستريمكلارين

167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8

إ. حجارريد بُل ريسينغ

122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9

ل. لاوسونريسينغ بولز

89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10

ب. غاسليألبين

52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11

آ. لينبلادريسينغ بولز

38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12

ف. كولابينتوألبين

35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13

أ. بيرمانفريق هاس اف1

23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14

غ. بورتوليتوآودي

14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15

ن. هلكنبرغآودي

14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16

ك. ساينز الإبنويليامز

11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17

إ. أوكونفريق هاس اف1

7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18

ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ

7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19

أ. ألبونويليامز

5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

ي. تسونوداريسينغ بولز

1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21

ر. هيراكاوافريق هاس اف1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22

ل. سترولأستون مارتن رايسينغ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

ف. بوتاسكاديلاك-فيراري

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

س. بيريزكاديلاك-فيراري

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

ر. كامارافريق هاس اف1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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