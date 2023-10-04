مواعيد جائزة قطر الكبرى 2023

خضعت حلبة لوسيل الدولية لتغييرات وتحسينات استعداداً لثاني استضافة لها في عالم الفورمولا واحد، خاصة بعد تجديد عقدها مع البطولة العالمية لعشر سنوات.

ومن بين التحديثات، زيادة استيعاب المدرجات مع تحسين في المنشآت وفي مرافق الحلبة بشكل عام. لكن لم يتم إدخال تعديلات على المسار نفسه، لكن تم الاكتفاء بإعادة سفلتته.

وبعد أن حسمت ريد بُل لقب بطولة المصنعين في جولة اليابان الماضية، فإن نجمها ماكس فيرستابن يقف على أعتاب حسم لقبه الثالث على التوالي ضمن بطولة السائقين، في قطر.

وسيقام في قطر سباق قصير، إضافة إلى السباق الرئيسي، حيث يمتلك الهولندي فرصة حسم لقبه في السباق القصير، أي حتى قبل الوصول لسباق الأحد الرئيسي.

وذلك بفضل مجموع نقاطه الكبير الذي يبلغ 400 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز الذي يمتلك في رصيده 223 نقطة.

أما المعركة على المركز الثالث فما زالت بين لويس هاميلتون سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، حيث يمتلكان 190 و174 نقطة على التوالي.

وضمن ترتيب الفرق، فإن معركة الوصافة مشتعلة بدورها بين مرسيدس وفيراري اللتين تمتلكان 305 و285 نقطة على التوالي بينهما.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الأولى 01:30 PM الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق الرئيسي 05:00 PM السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق القصير 01:00 PM السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول السباق القصير 05:30 PM الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول السباق الرئيسي 05:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الأولى 04:30 PM الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق الرئيسي 08:00 PM السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق القصير 04:00 PM السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول السباق القصير 08:30 PM الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول السباق الرئيسي 08:00 PM