مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

بعد سباق البحرين في ماليزيا الذي وُصف بأنه مليء بالدراما منذ بدايته وحتى نهايته، دخلت الفورمولا 1 في ثالث الجولات المتتالية والتي ستقام في سنغافورة.

وتصل البطولة إلى الحلبة بطقسها الرطب وحرارتها المرتفعة، بعد تداعيات سباق البحرين الذي شهد انتصارًا تاريخيًا لنجم فريق ريد بُل ماكس فيرستابن.

حيث كان الهولندي آخر من فاز في سيبانغ موسم 2017 قبل أن تخرج من روزنامة البطولة، وحين عادت تحت اسم سباق البحرين، كان الفوز من نصيبه.

لكن فوز فيرستابن حمل معنى خاصًا لأنه حققه عن جدارة واستحقاق كاملين، بل كان أفضل وأسرع السائقين على الحلبة منذ بداية الجولة.

وأكمل أندريا كيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون سائقا مرسيدس وفيراري آخر مراكز منصة التتويج، حيث كان المركز الثاني لسائق مرسيدس أفضل نتيجة ممكنة.

بينما تغلب هاميلتون على القرار الاستراتيجي الخاطئ في بداية السباق، وشق طريقه صعودًا إلى الأمام مستفيدًا من سيارة الأمان ومن انسحاب جورج راسل المفاجئ في اللفات الأخيرة، ليحقق منصة تتويج مستحقة كذلك.

وبهذا، كان راسل الخاسر الأكبر، بينما شهد السباق نتيجة قوية مفاجئة لبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن مع المركز الثامن.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

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أين بوسعي مشاهدة جائزة سنغافورة الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة سنغافورة الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة سنغافورة الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة سنغافورة الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



توقيتك الحدث التاريخ جائزة سنغافورة الكبرى جائزة سنغافورة الكبرى - التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

توقيتك الحدث التاريخ جائزة سنغافورة الكبرى جائزة سنغافورة الكبرى - تصفيات السباق القصير

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك الحدث التاريخ جائزة سنغافورة الكبرى جائزة سنغافورة الكبرى - السباق القصير

التصفيات

توقيتك الحدث التاريخ جائزة سنغافورة الكبرى جائزة سنغافورة الكبرى - التصفيات

السباق

توقيتك الحدث التاريخ جائزة سنغافورة الكبرى جائزة سنغافورة الكبرى - السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 9 أكتوبر (التجارب الحرة وتصفيات السباق القصير)

الحالة العامة: طقس حار جداً وشديد الرطوبة مع أجواء استوائية نموذجية.

درجات الحرارة: العظمى تصل إلى 33°مئوية ، والصغرى حول 26°مئوية ، بينما يتجاوز مؤشر الحرارة المحسوس ذلك بكثير بسبب الرطوبة.

فرص الأمطار: تتراوح نسبة هطول الأمطار بين 30% خلال فترة الظهيرة وأوائل المساء، مع احتمال هطول زخات مطرية خفيفة أو عواصف رعدية مفاجئة قبل انخفاض حرارة الحلبة تدريجياً مع حلول المساء.

السبت 10 أكتوبر (السباق القصير والتصفيات الرئيسية)

الحالة العامة: استمرار الأجواء الخונقة والمغبرة أحياناً مع رطوبة عالية تضغط بدنياً على السائقين والفرق.

درجات الحرارة: تتراوح بين 33°مئوية كحد أعلى و 26°مئوية كحد أدنى.

فرص الأمطار: ترتفع نسبة احتمال هطول الأمطار خلال فترة ما بعد الظهيرة لتصل إلى حوالي 40% (مع توقعات محلية متحمسة تشير لاحتمال تغير الأجواء سريعاً)، مما قد يضع الفرق أمام تحديات استراتيجية كبرى في اختيار الإطارات للسباق القصير والتصفيات تحت الأضواء الكاشفة.

الأحد 11 أكتوبر (يوم السباق الرئيسي)

الحالة العامة: أجواء ليلية دافئة ورطبة للغاية (بيئة شبيهة بالساونا داخل المنعطفات الضيقة للمسار).

درجات الحرارة: العظمى تسجل 33°مئوية وتنخفض ليلاً إلى نحو 26°مئوية .

فرص الأمطار: تظل احتمالات الأمطار بحدود 40% لظهور عواصف رعدية مفاجئة أو أمطار استوائية سريعة خلال فترة ما بعد الظهر وقبيل ساعات المساء، والتي إن حدثت، فستقلب موازين واستراتيجيات السباق رأساً على عقب (وتعيد للأذهان ذكريات السباقات المطرية الدرامية التاريخية في سنغافورة).

تشهد أجواء سنغافورة أحياناً خلال هذه الفترة من العام مراقبة لمستويات الضباب الدخاني القادم من الجوار الإقليمي للبلاد، لذا يبقى رصد التحديثات المناخية الرسمية الأخيرة قبل انطلاق الفعاليات الرياضية أمراً ضرورياً للفرق.

الترتيب العام للسائقين