مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2024

يستعد السائقون والفرق لجولة قاسية في سنغافورة، التي لطالما شكّلت تحدياً بدنياً وذهنياً للسائقين.

وبعد سباق حماسي للغاية في باكو، شهد تفوق أوسكار بياستري وفريقه مكلارين في مواجهة فيراري وشارل لوكلير، فإن الصدارة المؤقتة في بطولة المصنعين انتقلت للفريق البرتقالي.

ويبدو أن ريد بُل تخسر الكثير من أفضليتها تزامناً مع تحسّن المنافسين، وما زاد الطين بلّة الحادثة التي أطاحت بسباق سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز، رغم أن بيريز كان قد ضمن بشكل شبه مؤكد مركزاً على منصة التتويج.

علاوة على ذلك أكمل ماكس فيرستابن السباق بالمركز الخامس، خلف منافسه على اللقب، لاندو نوريس سائق مكلارين.

وانخفض الفارق بينهما إلى 59 نقطة، بعد أن كان 62 نقطة قبل باكو، بينما باتت ريد بُل تتأخر بـ عشرين نقطة خلف مكلارين ضمن الترتيب العام.

أما الفارق بين فيراري وريد بُل فقد بات 31 نقطة فقط، وهذه مؤشرات تدلّ على سباقات حماسية للغاية حتى نهاية الموسم.

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