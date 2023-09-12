مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

ستشكل سنغافورة أولى الجولات بعد انتهاء الموسم الأوروبي، والذي انتهى بسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا العريقة.

حيث أثبتت ريد بُل من جديد أنها في مستوى آخر أمام جميع الفرق بعد تحقيق الثنائية والفوز رقم 15 على التوالي، بينما دخل نجمها ماكس فيرستابن التاريخ عبر إحراز الفوز العاشر له على التوالي.

ورغم امتلاك سيارة ممتازة لكن ريد بُل أبدت حذرها من أن خصائص حلبة سنغافورة قد تجعل منها الأكثر صعوبة أمام العلامة النمساوية حتى الآن.

ومع التغييرات التي تم إجراؤها على الحلبة لهذا الموسم بسبب أعمال البناء، تم إلغاء المنعطفات الصعبة في آخر أقسام المسار واستبدالها بمنعطف أقل حدة.

وأشادت فرق البطولة بهذه التغييرات حيث أكدت أنها ستعني خفض الحمل على المكابح والإطارات، دون المساس بمستويات الارتكازية وهذا من شأنه تحسين جودة المنافسات على الحلبة.

وتصل ريد بُل إلى سنغافورة بمجموع نقاط ضخم يصل إلى 583 نقطة أمام مرسيدس التي تمتلك 273 نقطة ومن ثم فيراري مع 228 نقطة.

وتسعى العلامة النمساوية إلى مواصلة سلسلة انتصاراتها المتتالية بعد أن صرّح هيلموت ماركو مؤخراً بأن تحقيق الفوز بجميع السباقات بات هدفاً واضحاً للفريق.

وعلى صعيد بطولة السائقين، يتمسك ثنائي ريد بُل بأول مركزين، بينما يحتل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن ولويس هاميلتون سائق مرسيدس المركزين الثالث والرابع وبفارق ست نقاط فقط بينهما.

ورغم أن ريد بُل تهيمن على بطولتي السائقين والمصنعين، لكن المعارك محتدمة أكثر من أي وقت مضى خلفها، حيث باتت فرق مرسيدس، مكلارين وأستون مارتن متقاربة الأداء فيما بينها، ما يعد بمعارك مثيرة حتى نهاية الموسم.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 15 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 09:30 PM الجمعة 15 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 01:00 PM السبت 16 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 09:30 PM السبت 16 سبتمبر/أيلول التصفيات 01:00 PM الأحد 17 سبتمبر/أيلول السباق 12:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 15 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 12:30 PM الجمعة 15 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 04:00 PM السبت 16 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 12:30 PM السبت 16 سبتمبر/أيلول التصفيات 04:00 PM الأحد 17 سبتمبر/أيلول السباق 03:00 PM