مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

قدمت جولة بريطانيا السابقة في سيلفرستون سباقًا دراماتيكيًا شهد العديد من التقلبات، وقد أدت جميعها إلى تعزيز المنافسة في البطولة بشكل أكثر من ذي قبل.

إذ ظهرت فيراري سريعة في السباق حيث أنهت بمنصة تتويج مزدوجة مع المركزين الأول والثالث لكل من شارل لوكلير ولويس هاميلتون، بينما صعد جورج راسل للمركز الثاني مستفيدًا من المشاكل والخيبات للسائقين أمامه.

ولعل أهمهم، زميله ومتصدر الترتيب العام أندريا كيمي أنتونيللي، الذي كان يمتلك وتيرة سريعة للغاية قبل تعرضه لمشكلة مفاجئة في غطاء إحدى العجلات أخرجته تمامًا من مراكز النقاط في اللفات الأخيرة.

أما ماكس فيرستابن سائق ريد بُل فقد خاض جولة كارثية انتهت بانسحابه كذلك بعد مشكلة في الجانح الخلفي المتحرك لسيارته.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل حصلت الدراما خلف سيارة الأمان كذلك، حيث قررت فيراري إدخال كلا سائقيها، بينما قررت مرسيدس الإبقاء على راسل، وبالتالي بقي لوكلير بالمركز الأول، بينما تراجع هاميلتون للثالث خلف راسل.

وكان من المتوقع أن تخرج سيارة الأمان ليحصل السائقون على لفة أخيرة تنافسية، لكن هذا لم يحصل، لينتهي السباق خلف سيارة الأمان.

وهكذا استفاد راسل من كل هذه الظروف والعوامل ليتقدم نحو المركز الثاني، بينما تراجع هاميلتون للثالث.

وبالنتيجة، ازدادات حدة معركة اللقب حيث انخفض الفارق بين أنتونيللي وراسل إلى 25 نقطة فقط، بينما بات الفارق بين راسل وهاميلتون سبع نقاط.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

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أين بوسعي مشاهدة جائزة بلجيكا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة بلجيكا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة بلجيكا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى



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التجارب الحرة الثانية

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التجارب الحرة الثالثة

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التصفيات

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السباق

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ما هي توقعات الطقس لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

كما هو معروف عن منطقة "الأردين" البلجيكية، فإنها تتمتع بمناخ خاص ومتقلب جداً، وتُشير التوقعات لهذا العام إلى عودة الأجواء المتقلبة مع فرص هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالسباقات السابقة.

الجمعة: التجارب الحرة الأولى والثانية (17 يوليو)

حالة الطقس: غيوم جزئية إلى غائم، مع أعلى فرصة لهطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحديداً في الفترة الصباحية. درجة الحرارة العظمى: 25 درجة مئوية (وهو اليوم الأدفأ في الأسبوع).

احتمالية الأمطار: حوالي 31% إلى 40%.

تأثيرها على الحلبة: قد تشهد فرق الفورمولا 1 فترات تجارب على مسار مبلل (Wet Sessions)، مما يجبرهم على اختبار إطارات الأمطار (الانترميديت والويت) والتعامل مع تقلبات التماسك.

السبت: التجارب الحرة الثالثة والتصفيات (18 يوليو)

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً بشكل عام، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وفرص زخات مطرية متفرقة أو عواصف رعدية معزولة في المنطقة.

درجة الحرارة العظمى: 23 درجة مئوية. احتمالية الأمطار: حوالي 24% إلى 45% (النسب متذبذبة نظراً لطبيعة مناخ سبا الميكروي).

تأثيرها على الحلبة: التصفيات في سبا تحت الأجواء المتقلبة دائماً ما تكون دراماتيكية، حيث قد تجف الحلبة بسرعة أو تبتل فجأة، مما يضع استراتيجيات الإطارات تحت ضغط هائل.

الأحد: السباق الرئيسي (19 يوليو)

حالة الطقس: تبدأ الأجواء غالباً بزخات صباحية، ثم تبدأ بالاستقرار والوضوح تدريجياً مع تقدم ساعات النهار. الغطاء السحابي سيظل متواجداً ليخفف من حرارة الشمس.

درجة الحرارة العظمى: 22 إلى 23 درجة مئوية.

احتمالية الأمطار: تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصل إلى 20% - 30%.

تأثيرها على الحلبة: على الرغم من أن فرصة هطول المطر أثناء السباق تبدو منخفضة حالياً، إلا أن انخفاض حرارة الحلبة سيجعل إدارة حرارة الإطارات (تحديداً الإطارات الملساء) تحدياً أساسياً للسائقين.

لكن ونظراً للمناخ الخاص بحلبة سبا-فرانكورشان، فإنه ليس غريباً أن تمطر بغزارة في منعطف (مثل بوهون) بينما تكون الحلبة جافة تماماً في مقطع كيميل المستقيم.

الترتيب العام للسائقين