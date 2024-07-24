مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
تستعد حلبة سبا-فرانكورشان العريقة لاستضافة مجريات جائزة بلجيكا الكبرى من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد، وسط تصاعد حدة المنافسة بشكل واضح قبل العطلة الصيفية.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
وصلت الفورمولا واحد أخيراً إلى حلبة سبا-فرانكورشان العريقة وسط اشتعال المنافسة في الفورمولا واحد لأقصى درجاتها في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
ورغم أن ريد بُل بدأت الموسم بسيطرة شبه مطلقة، لكن كان للمنافسين رأي آخر، حيث نجحت تحديثات مكلارين، فيراري ومرسيدس بتقليص الفارق خلف العلامة النمساوية، لتخطف منها عدة انتصارات حتى الآن.
وفي جولة المجر السابقة، بات من الواضح أن مكلارين أصبحت رسمياً الفريق الأسرع بسيارة سريعة ضمن جميع الظروف ورحيمة على الإطارات، علاوة على وجود سائقين سريعين جداً قادران على التعامل مع الضغوطات خلال السباق.
ورغم دراما أوامر فريق مكلارين على حلبة هنغارورينغ وتخلي لاندو نوريس عن مركزه الأول في القسم الأخير لصالح زميله أوسكار بياستري (الذي قدم سباقاً ممتازاً منذ البداية)، لكن المشهد العامّ للبطولة يتجه نحو منافسات أكثر احتداماً في النصف الثاني.
وضمن معركة بطولة السائقين، ما زال ماكس فيرستابن يتصدّر القائمة بفارق 76 نقطة أمام لاندو نوريس، لكن الصورة ضمن ترتيب بطولة المصنعين أكثر حماسة حيث بات الفارق بين ريد بُل في المقدمة ومكلارين 51 نقطة فقط.
المواعيد بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|26 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|26 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|27 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|27 يوليو/تموز
|التصفيات
|17:00
|الأحد
|28 يوليو/تموز
|السباق
|16:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|26 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|26 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|27 يوليو/تموز
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:30
|السبت
|27 يوليو/تموز
|التصفيات
|17:00
|الأحد
|28 يوليو/تموز
|السباق
|16:00
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