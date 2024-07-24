جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
مدونة
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024

تستعد حلبة سبا-فرانكورشان العريقة لاستضافة مجريات جائزة بلجيكا الكبرى من موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد، وسط تصاعد حدة المنافسة بشكل واضح قبل العطلة الصيفية.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

وصلت الفورمولا واحد أخيراً إلى حلبة سبا-فرانكورشان العريقة وسط اشتعال المنافسة في الفورمولا واحد لأقصى درجاتها في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

ورغم أن ريد بُل بدأت الموسم بسيطرة شبه مطلقة، لكن كان للمنافسين رأي آخر، حيث نجحت تحديثات مكلارين، فيراري ومرسيدس بتقليص الفارق خلف العلامة النمساوية، لتخطف منها عدة انتصارات حتى الآن.

وفي جولة المجر السابقة، بات من الواضح أن مكلارين أصبحت رسمياً الفريق الأسرع بسيارة سريعة ضمن جميع الظروف ورحيمة على الإطارات، علاوة على وجود سائقين سريعين جداً قادران على التعامل مع الضغوطات خلال السباق.

ورغم دراما أوامر فريق مكلارين على حلبة هنغارورينغ وتخلي لاندو نوريس عن مركزه الأول في القسم الأخير لصالح زميله أوسكار بياستري (الذي قدم سباقاً ممتازاً منذ البداية)، لكن المشهد العامّ للبطولة يتجه نحو منافسات أكثر احتداماً في النصف الثاني.

وضمن معركة بطولة السائقين، ما زال ماكس فيرستابن يتصدّر القائمة بفارق 76 نقطة أمام لاندو نوريس، لكن الصورة ضمن ترتيب بطولة المصنعين أكثر حماسة حيث بات الفارق بين ريد بُل في المقدمة ومكلارين 51 نقطة فقط.

اقرأ أيضاً:

المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 26 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 26 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 18:00 
السبت 27 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 
السبت 27 يوليو/تموز التصفيات 17:00 
الأحد 28 يوليو/تموز السباق 16:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 26 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 26 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 18:00 
السبت 27 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 
السبت 27 يوليو/تموز التصفيات 17:00 
الأحد 28 يوليو/تموز السباق 16:00 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تيد كرافيتز: ريد بُل دائمًا ما تستخدم مصطلح "حادثة تسابق" عندما يكون فيرستابن المخطئ

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد
روزبرغ: على مكلارين تعلّم كيفية إدارة سائقيها

روزبرغ: على مكلارين تعلّم كيفية إدارة سائقيها

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
روزبرغ: على مكلارين تعلّم كيفية إدارة سائقيها
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى

ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

أحدث الأخبار

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط