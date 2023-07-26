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مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023

اقتربنا أخيراً من منتصف موسم 2023 للفورمولا واحد حيث ستستضيف حلبة سبا-فرانكورشان العريقة منافسات جائزة بلجيكا الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

ستتوقف الفورمولا واحد قبل العطلة الصيفية في حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية العريقة.

وستتجه الأنظار إلى مكلارين التي ظهرت بقفزة أداء ضخمة للغاية خلال الجولات الأخيرة بعد حزمة التحديثات الكبيرة التي اعتمدتها.

حيث نجحت السيارة البرتقالية بالاقتراب من ريد بُل في المجر، بعد تأهّل لاندو نوريس وأوسكار بياستري بالمركزين الثالث والرابع، ومن ثم تحقيق نوريس للمركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.

أما ريد بُل فظهرت في عالم آخر لوحدها، حين فاز الهولندي بطل العالم في سباق المجر (وهي الجولة التي شهدت تقديم تحديثات واضحة للسيارة) بفارق تجاوز 33 ثانية.

مرسيدس من جهتها تريد دخول العطلة الصيفية بمعنويات مرتفعة قدر الإمكان خاصة بعد قطب الانطلاق الأول الذي حققه لويس هاميلتون في لفة مذهلة خلال تصفيات سباق المجر الذي أنهاه ثالثاً.

فيراري تعاني منذ عدة جولات ليس فقط لناحية وتيرة السيارة في السباقات، بل من النواحي التنظيمية أيضاً وكيفية تنفيذ استراتيجيات السباقات وهذا أمر اعترف به مؤخراً فريدريك فاسور مدير الفريق.

أستون مارتن تسعى لجمع أفضل ما بوسعها من البيانات لتحليل أسباب تأخر الفريق في معركة التطوير، بعد أن بدأ الموسم بشكل رائع مع نجمه فرناندو ألونسو.

يُشار إلى أن دانيال ريكاردو - سائق مكلارين السابق والسائق الثالث لفريق ريد بُل - سيشارك للمرة الثانية له مع ألفا تاوري بديلاً عن نيك دي فريز، حيث نجح الأسترالي بإثبات نفسه عبر تفوقٍ معنوي على زميله يوكي تسونودا في تصفيات وسباق المجر.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 11:30 AM
الجمعة 28 يوليو/تموز تصفيات السباق الرئيسي 03:00 PM
السبت 29 يوليو/تموز تصفيات السباق القصير 10:00 PM
السبت 29 يوليو/تموز السباق القصير 02:30 PM
الأحد 30 يوليو/تموز السباق الرئيسي 01:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 02:30 PM
الجمعة 28 يوليو/تموز تصفيات السباق الرئيسي 06:00 PM
السبت 29 يوليو/تموز تصفيات السباق القصير 01:00 PM
السبت 29 يوليو/تموز السباق القصير 05:30 PM
الأحد 30 يوليو/تموز السباق الرئيسي 04:00 PM
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