مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

وصلت الفورمولا واحد أخيراً للجولة الثالثة من الجولات الأوروبية الثلاث المتتالية وذلك بعد إسبانيا والنمسا.

ويستعد المتابعون لسباق سيلفرستون وذلك بعد مجريات سباق النمسا المثير، الذي شهد خسارة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل للصدارة بسبب الحادثة مع لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي كان يلاحقه بشدة.

ورغم أن فيرستابن عاد لينهي السباق خامساً، لكن الضرر في سيارة نوريس كان كبيراً ما اضطره للانسحاب.

وهنا اقتنص جورج راسل هذه الفرصة الذهبية ليهدي فريقه مرسيدس فوزاً غالياً طال انتظاره.

ورغم الجدَل الذي صاحبَ تلك الحادثة حيال من كان مخطئاً وإن كان يجب تطبيق عقوبات بشكل مبكّر أو ربما عقوبات أكثر حدة، لكن من الواضح أن مكلارين باتت قادرة على مجاراة ريد بُل بشكل متكرر ودوريّ، ما يعدُ بسباق حماسي في سيلفرستون.

أما على صعيد البطولة، لم يتغير ترتيب المقدمة في بطولة السائقين، مع فيرستابن أولاً أمام نوريس وشارل لوكلير الذي يبلغ الفارق بينهما ست نقاط فقط، بينما بات الفارق بين أوسكار بياستري وجورج راسل نقطة واحدة فقط بالمركزين السادس والسابع على التوالي.

المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 5 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 11:30 الجمعة 5 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 6 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 السبت 6 يوليو/تموز التصفيات 14:00 الأحد 7 يوليو/تموز السباق 14:00

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