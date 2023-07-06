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مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2023

وصلت الفورمولا واحد إلى حلبة سيلفرستون الشهيرة التي تستضيف منافسات جائزة بريطانيا الكبرى لموسم 2023 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
عروض جوية

بعد جولة النمسا على حلبة ريد بُل رينغ التي هيمنت عليها ريد بُل مع سائقها ماكس فيرستابن. وصلت المنافسات أخيراً إلى بريطانيا على حلبة سيلفرستون.

ومن المتوقع أن تواصل الفرق جلب تحديثاتها، ومن بينها مرسيدس التي تكلمت علناً عن نيتها جلب تحديث كبير في هذه الجولة.

وخلف ريد بُل التي تهيمن بشكل مطلق على البطولة، تحتدم المعركة بشكل كبير بين مرسيدس وأستون مارتن حيث لا يبلغ الفارق بينهما إلا ثلاث نقاط فقط بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

بينما تقبع فيراري بالمركز الرابع مع 154 نقطة بفارق 21 نقطة عن أستون مارتن، حيث يحاول الحصان الجامح مواصلة العمل على التحديثات التي يبدو أنها بدأت تعطي ثمارها بالفعل.

على صعيد السائقين وخلف ماكس فيرستابن الذي يتصدر بطولة السائقين بفارق 81 نقطة أمام زميله في ريد بُل، يحاول فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن صاحب المركز الثالث الاقتراب من المكسيكي، حيث يمتلك الإسباني 131 نقطة مقابل 148 نقطة لمنافسه. 

بينما يحتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الرابع العام مع 106 نقطة.

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مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 7 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 11:30 AM
الجمعة 7 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 03:00 PM
السبت 8 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 10:30 AM
السبت 8 يوليو/تموز السباق القصير 02:00 AM
الأحد 9 يوليو/تموز السباق الرئيسي 02:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 7 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الأولى 02:30 PM
الجمعة 7 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثانية 06:00 PM
السبت 8 يوليو/تموز التجارب الحُرّة الثالثة 01:30 PM
السبت 8 يوليو/تموز السباق القصير 05:00 PM
الأحد 9 يوليو/تموز السباق الرئيسي 05:00 PM
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الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2024: 24 سباقاً من بينها الصين
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