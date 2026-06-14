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مواعيد جائزة برشلونة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة برشلونة الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

واصل أندريا كيمي أنتونيللي سحق التوقعات والمنافسين حتى الآن في موسم 2026، بعد فوز مدوًّ آخر في موناكو، حيث هيمن على السباق العريق منذ بدايته وحتى نهايته.

ولم يقدم انطلاقة ممتازة وحسب، بل انطلاقتين اثنتين بسبب رفع العلم الأحمر في القسم الأخير من السباق عقب حادثة شارل لوكلير سائق فيراري التي أدت إلى انسحابه.

فاز أنتونيللي على الحلبة الأيقونية، متقدماً على لويس هاميلتون وإسحاق حجار سائقي فيراري وريد بُل على التوالي.

كان سباقاً جيداً للغاية إلى هاميلتون وممتازاً إلى حجار وسط معاناة زميله ماكس فيرستابن الذي انسحب مباشرة بعد الانطلاقة بسبب عطل تقني في المحرك.

أما الخاسر الأكبر الآخر فكان جورج راسل، الذي أنهى ثاني سباق له على التوالي خارج مراكز النقاط إذ لم يتسع الفارق خلف زميله في ترتيب بطولة  العالم إلى 68 نقطة وحسب، بل تراجع إلى المركز الثالث ضمن الترتيب العام خلف لويس هاميلتون بفارق نقطتين.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة برشلونة الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة برشلونة الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل

كيف يمكنكم متابعة جائزة برشلونة الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة برشلونة الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

نتائج التجارب الحرة والتصفيات لجائزة برشلونة الكبرى 2026 

نتائج التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الأولى

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 27

1:16.363

   S 219.546
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 28

+0.203

1:16.566

 0.203 S 218.964
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 28

+0.520

1:16.883

 0.317 S 218.061
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 29

+0.684

1:17.047

 0.164 S 217.597
5
L. Fornaroli مكلارين
 67 McLaren Mercedes 22

+0.853

1:17.216

 0.169 S 217.120
6
P. Aron آودي
 97 Audi Audi 24

+0.958

1:17.321

 0.105 S 216.825
7 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 24

+1.109

1:17.472

 0.151 S 216.403
8
D. Beganovic فيراري
 38 Ferrari Ferrari 30

+1.415

1:17.778

 0.306 S 215.551
9 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 29

+1.441

1:17.804

 0.026 S 215.479
10 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 28

+1.530

1:17.893

 0.089 S 215.233
شاهد كامل النتائج

التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثانية

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 30

1:15.426

   S 222.273
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 28

+0.009

1:15.435

 0.009 S 222.246
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 24

+0.057

1:15.483

 0.048 S 222.105
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 29

+0.373

1:15.799

 0.316 S 221.179
5 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 31

+0.589

1:16.015

 0.216 S 220.551
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 33

+0.895

1:16.321

 0.306 S 219.666
7 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 29

+0.985

1:16.411

 0.090 S 219.408
8 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 Audi Audi 27

+1.185

1:16.611

 0.200 S 218.835
9 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 28

+1.205

1:16.631

 0.020 S 218.778
10 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 30

+1.248

1:16.674

 0.043 S 218.655
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التجارب الحرة الثالثة

التجارب الحرة الثالثة

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 11

1:15.679

   S 221.530
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1:15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1:15.922

 0.029 S 220.821
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1:15.925

 0.003 S 220.812
5 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1:16.381

 0.456 S 219.494
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1:16.434

 0.053 S 219.342
7 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1:16.500

 0.066 S 219.152
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1:16.684

 0.184 S 218.627
9 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 22

+1.282

1:16.961

 0.277 S 217.840
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 16

+1.341

1:17.020

 0.059 S 217.673
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التصفيات

القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 13

1:14.679

   S 224.496
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1:14.743

 0.064 S 224.304
3 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1:14.998

 0.255 S 223.541
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1:15.001

 0.003 S 223.533
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1:15.021

 0.020 S 223.473
6 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1:15.077

 0.056 S 223.306
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1:15.090

 0.013 S 223.268
8 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 14

+1.863

1:16.542

 1.452 S 219.032
9 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27 Audi Audi 17

+1.978

1:16.657

 0.115 S 218.704
10 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 8

 

   S  
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مواعيد سباق جائزة برشلونة الكبرى 2026 

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ما هي توقعات الطقس لجائزة برشلونة الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 12 يونيو: التجارب الحرة (التجارب الحرة الأولى والتجارب الحرة الثانية)

الحالة العامة: طقس ربيعي مائل للصيف، أجواء مشمسة صافية مع نسمات هواء خفيفة قادمة من البحر المتوسط.

الفترة الصباحية (التجارب الحرة الأولى): تبدأ الحرارة في الارتفاع تدريجياً من 13.7 درجة مئوية في الصباح الباكر لتصل إلى حوالي 24 درجة مئوية مع نهاية الحصة. الرطوبة منخفضة، مما يوفر تبريداً جيداً للمحركات.

الفترة بعد الظهر (التجارب الحرة الثانية): ترتفع الحرارة لتصل إلى ذروتها عند 27.5 درجة مئوية. هذه الحصة مثالية للفرق لجمع بيانات حول معدلات تآكل الإطارات ضمن محاكاة سباق على المسافات الطويلة، حيث ستكون ظروف المسار مستقرة جداً ولا تتأثر بأي رياح قوية.

السبت 13 يونيو: التجارب الحرة الثالثة والتصفيات التأهيلية

الحالة العامة: يبدأ تأثير المرتفع الجوي في رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن يوم الجمعة، مع سيادة أجواء مشمسة بالكامل طوال النهار.

الفترة الصباحية (التجارب الحرة الثالثة): تزداد حرارة المسار بشكل أسرع من اليوم السابق، مما يتطلب من الفرق تعديل زوايا الانسيابية لضمان التماسك في المنعطفات السريعة.

التصفيات: ستصل الحرارة إلى حوالي 32 درجة مئوية. هذا الارتفاع سيجعل إطارات السيارة تعمل في نطاقها الحراري المثالي بسرعة، لكن السائقين سيواجهون تحدياً في لفة التبريد بين اللفات السريعة، حيث سيسعون للحفاظ على برودة الإطارات والمحرك قبل بدء اللفة الحاسمة في القسم الثالث والأخير.

الأحد 14 يونيو: يوم السباق 

الحالة العامة: اليوم الأشد حرارة في عطلة نهاية الأسبوع، مع سماء خالية تماماً من السحب، مما يعرض السيارات لضغط حراري مستمر.

درجات الحرارة: ستصل الحرارة المحيطة إلى 34 درجة مئوية، مما يجعل من داخل قمرة القيادة بيئة قاسية جداً للسائقين. حرارة المسار ستكون مرتفعة لدرجة أنها قد تتجاوز الـ 50 درجة مئوية، وهو ما يُعد اختباراً قاسياً للإطارات.

التحدي التقني: ستعاني الإطارات بشكل كبير تحت هذا الضغط الحراري؛ من المتوقع رؤية استراتيجيات توقفين على الأقل، حيث سيكون الحفاظ على الإطارات هو الشغل الشاغل للمهندسين عبر الراديو طوال السباق.

الأداء: ستعمل المحركات بأقصى طاقتها، لكن أنظمة التبريد ستكون في أقصى درجات ضغطها نظراً لارتفاع درجة حرارة الهواء الداخل، مما قد يدفع الفرق لاستخدام فتحات تبريد إضافية في جسم السيارة، وهو ما يؤثر قليلاً على الانسيابية الهوائية.

بالتالي، نجد أن يوم الأحد في برشلونة سيكون بمثابة معركة البقاء للإطارات والمحركات. استقرار الطقس بنسبة 100% يعني أن المتغير الوحيد سيكون إدارة السائقين والفرق لدرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعل الخطأ في اختيار الاستراتيجية مكلفاً للغاية.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 Italyأ. أنتونيلليمرسيدس 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdomل. هاميلتونفيراري 90 12/4 21 8/6 10 21 18/2 - - - - - - - - - - - - - - -
3 United Kingdomج. راسلمرسيدس 88 25/1 26 12/4 17 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Monacoش. لوكليرفيراري 75 15/3 19 15/3 10 16 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Australiaأ. بياستريمكلارين 60 - 3 18/2 22 5 12/4 - - - - - - - - - - - - - - -
6 United Kingdomل. نوريسمكلارين 58 10/5 5 10/5 26 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Netherlandsم. فيرستابنريد بُل ريسينغ 43 8/6 - 4/8 14 17 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Franceإ. حجارريد بُل ريسينغ 29 - 4 - - 10 15/3 - - - - - - - - - - - - - - -
9 New Zealandل. لاوسونريسينغ بولز 26 - 8 2/9 - 6 10/5 - - - - - - - - - - - - - - -
10 Franceب. غاسليألبين 26 1/10 8 6/7 1 4 6/7 - - - - - - - - - - - - - - -
11 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Argentinaف. كولابينتوألبين 15 - 1 - 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 United Kingdomآ. لينبلادريسينغ بولز 13 4/8 - - - 1 8/6 - - - - - - - - - - - - - - -
14 Spainك. ساينز الإبنويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Thailandأ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 Franceإ. أوكونفريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 Brazilغ. بورتوليتوآودي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spainف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 Germanyن. هلكنبرغآودي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Finlandف. بوتاسكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Mexicoس. بيريزكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - -

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