مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

حملت جولة الصين السابقة مزيداً من التطورات على صعيد المنافسة، وبطبيعة الحال مزيداً من الجدل، مع دخولنا في الحقبة الجديدة من القوانين التقنية.

وبالفعل، شهدت حلبة شنغهاي تفوق مرسيدس، وأول فوز للناشئ الموهوب أندريا كيمي أنتونيللي على متن مرسيدس في السباق الرئيسي.

بينما تابعنا بحماس المنافسات المحتدمة بين سائقي فيراري لكل من لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

حيث انتهى السباق في الصين، بوصول هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، أخيراً إلى منصة التتويج على متن فيراري بالمركز الثالث خلف سيارتي مرسيدس: أنتونيللي وزميله جورج راسل.

لكن ريد بُل بالمقابل خاضت سباقاً قاسياً مع نجمها ماكس فيرستابن الذي اضطر للانسحاب، وكذلك مكلارين التي لم تفلح حتى بمشاركة سيارتيها في السباق لتنسحبا قبل بدايته.

أستون مارتن تواجه موسماً كارثياً بمشاكل اهتزازات وحدة الطاقة وتأثيرها على السائقين والبطاريات..

كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

أين بوسعي مشاهدة جائزة اليابان الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة اليابان الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كسوة سيارة ريسينغ بولز لجولة اليابان

مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2026

ما هي توقعات الطقس لجائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 2026؟

1. الجمعة: تجارب الأداء الأولى والثانية (27 مارس)

الحالة العامة: طقس غائم جزئياً إلى صافٍ في أغلب الفترات.

درجات الحرارة: العظمى 18°C والصغرى 4°C.

فرصة الأمطار: منخفضة جداً (حوالي 0-7%)، مما يضمن مساراً جافاً للفرق لاختبار التحديثات الانسيابية وجمع البيانات.

الرياح: خفيفة، تتراوح سرعتها بين 8-15 كم/ساعة.

2. السبت: التجارب الثالثة والتصفيات (28 مارس)

الحالة العامة: تبدأ الغيوم بالتكاثف تدريجياً، مع احتمال حدوث تقلبات في فترة ما بعد الظهيرة.

درجات الحرارة: العظمى 17°C والصغرى 6°C.

فرصة الأمطار: هناك تضارب بسيط في التقارير؛ حيث تشير بعض المصادر إلى احتمال هطول زخات مطرية خفيفة في فترة الظهيرة (أثناء التصفيات)، بينما ترجح مصادر أخرى بقاء الجو جافاً. قد تكون "التصفيات" تحت المطر هي أول اختبار حقيقي للإطارات المطرية الجديدة لهذا الموسم.

3. الأحد: يوم السباق (29 مارس)

الحالة العامة: غائم غالباً مع فرص أكبر لزخات مطرية متفرقة.

درجات الحرارة: العظمى 18°C.

فرصة الأمطار: تزداد الاحتمالات لتصل إلى 10-15% خلال ساعات السباق. بالرغم من أنها ليست نسبة عالية، إلا أن طبيعة حلبة سوزوكا تجعل من أي رذاذ بسيط عاملاً حاسماً في استراتيجيات الإطارات، خاصة مع الرياح التي قد تصل هباتها إلى 25 كم/ساعة.

ملاحظة هامة:

نظراً لأننا في فصل الربيع باليابان، فإن التغيرات الجوية السريعة واردة جداً، مع احتمال تدخل "الأمطار" كعنصر مفاجئ قد يخلط أوراق المنافسة، أو قد يساعد الفرق التي تعاني من مشاكل في الموثوقية مثل أستون مارتن على استغلال الفوضى.

