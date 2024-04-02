مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2024

بعد الزخم الجديد الذي قدمته جولة أستراليا المنصرمة، والتي شهدت تحقيق فيراري للثنائية بفضل جهود سائقيها كارلوس ساينز وشارل لوكلير، يصل قطار البطولة إلى اليابان.

وتمتلك اليابان أهمية كبيرة لفريقين محدّدين هذا الموسم: ريد بُل نظراً لأنها تتزود بمحركات هوندا، وكذلك أستون مارتن التي ستتزود بالمحركات اليابانية في حقبة المحركات الجديدة التي ستنطلق في 2026.

وتريد ريد بُل العودة بقوة بعد مشكلة المكابح التي أصابت نجمها ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات وأجبرته على الانسحاب من اللفة الرابعة.

أما فيراري فتريد البناء على الزخم القوي الذي أظهرته في ملبورن، وخاصة لناحية الوتيرة على المسافات الطويلة، حيث يبدو بأن القلعة الحمراء قد حلّت مشاكلها السابقة مع الإطارات.

مرسيدس بدورها وبعد جولة كارثية بجميع المقاييس في أستراليا، شهدت انسحاب لويس هاميلتون بسبب مشكلة في وحدة الطاقة وتعرض جورج راسل لحادثة في اللفة ما قبل الأخيرة أدت لانسحابه وتسببت بالكثير من الجدل حين كان يلاحق فرناندو ألونسو.

أستون مارتن من جهتها أدخلت تحديثات في تصميم جانب السيارة والأرضية، وكذلك حال ألبين التي عانت موسماً صعباً جداً منذ البداية وتصل إلى اليابان مع مجموعة من التحديثات.

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اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 5 أبريل/نيسان التجارب الحُرّة الأولى 2:30 AM الجمعة 5 أبريل/نيسان التجارب الحُرّة الثانية 6:00 AM السبت 6 أبريل/نيسان التجارب الحُرّة الثالثة 2:30 AM السبت 6 أبريل/نيسان التجارب التأهيلية 6:00 AM الأحد 7 أبريل/نيسان السباق 5:00 AM

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