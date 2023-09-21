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مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023

بعد جولة اختلفت عن التوقعات بشكل كبير في سنغافورة، وصلت الفورمولا واحد إلى جولتها الآسيوية الثانية في النصف الثاني للموسم على أرض حلبة سوزوكا ضمن منافسات جائزة اليابان الكبرى.

خلدون يونس
من قبل:
انطلاقة سباق اليابان

ستحتضن حلبة سوزوكا الشهيرة منافسات جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد أن باتت سنغافورة أول جولة لا تحقق فيها ريد بُل الفوز لهذا الموسم.

فقد توقفت سلسلة انتصارات العلامة النمساوية المتتالية التي بلغت 15 سباقاً متتالياً منذ جولة أبوظبي 2022 حتى سنغافورة.

ويبدو أن حلبة مارينا باي لم تناسب سيارة ريد بُل حيث لم تنجح بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات، ولم يفلح سائقاها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز سوى بالتقدم للمركزين الخامس والثامن على التوالي في السباق.

ومنح كارلوس ساينز الفوز لفريقه فيراري متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين ولويس هاميلتون سائق مرسيدس.

ورغم ذلك تتوقع الفرق المنافسة أن تعود ريد بُل إلى هيمنتها المعتادة في اليابان.

حيث تصل إلى الحلبة العريقة مع 597 نقطة أمام مرسيدس التي تحتل المركز الثاني ضمن بطولة المصنعين بمجموع قدره 289 نقطة.

أما فيرستابن فيسير بثبات على طريق حسم لقبه الثالث على التوالي، مع 374 نقطة أمام زميله بيريز الذي يمتلك 223 نقطة.

لويس هاميلتون يحتل المركز الثالث مع 180 نقطة، لكن لا تفصله عن فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن سوى 10 نقاط فقط ضمن الترتيب العام.

ولطالما قدمت سوزوكا معارك حماسية وسباقات لا تنسى، لذا من المتوقع تكرار ذلك خاصة مع احتدام المنافسات خلف ريد بُل من قبل فيراري، مرسيدس ومكلارين وكذلك أستون مارتن.

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 مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 02:30 AM
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 06:00 AM
السبت 23 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 02:30 AM
السبت 23 سبتمبر/أيلول التصفيات 06:00 AM
الأحد 24 سبتمبر/أيلول السباق 05:00 AM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الأولى 05:30 AM
الجمعة 22 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثانية 09:00 AM
السبت 23 سبتمبر/أيلول التجارب الحُرّة الثالثة 05:30 AM
السبت 23 سبتمبر/أيلول التصفيات 09:00 AM
الأحد 24 سبتمبر/أيلول السباق 08:00 AM
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