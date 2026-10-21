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مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس

تم التحرير: 21-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك ماوجر

وصلت البطولة أخيرًا إلى أستون، حيث ستقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا 1، وذلك بعد سلسلة من ثلاث جولات متتالية آسيوية.

ويصل ماكس فيرستابن إلى حلبة الأمريكيتين بعد تحقيق فوزين كان آخرهما في سنغافورة، حيث بدت سيارة ريد بُل وكأنها قد نجحت بالفعل في الوصول لأقصى إمكانياتها.

وخرج الهولندي منتصرًا أمام شارل لوكلير سائق فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

وبهذا اقترب الإيطالي الشاب كثيرًا من حسم لقبه الأول التاريخي في الفورمولا 1، بينما يبدو أن معاناة زميله جورج راسل لم تتوقف منذ بداية الموسم.

وتريد فيراري تكثيف جهودها حتى نهاية الموسم لضمان مركز الوصافة خلف مرسيدس وسط عودة قوية لفريق ريد بُل.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة الولايات المتحدة الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة الولايات المتحدة الكبرى

23 أكتوبر

12:30

جائزة الولايات المتحدة الكبرى - التجارب الحرة الأولى

23 أكتوبر

12:30

التجارب الحرة الثانية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة الولايات المتحدة الكبرى

23 أكتوبر

16:00

جائزة الولايات المتحدة الكبرى - التجارب الحرة الثانية

23 أكتوبر

16:00

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة الولايات المتحدة الكبرى

24 أكتوبر

12:30

جائزة الولايات المتحدة الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

24 أكتوبر

12:30

التصفيات الرئيسية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة الولايات المتحدة الكبرى

24 أكتوبر

16:00

جائزة الولايات المتحدة الكبرى - التصفيات

24 أكتوبر

16:00

السباق

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة الولايات المتحدة الكبرى

25 أكتوبر

15:00

جائزة الولايات المتحدة الكبرى - السباق

25 أكتوبر

15:00

ما هي توقعات الطقس لجائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 23 أكتوبر (يوم التجارب الحرة الأولى والثانية)

حالة الطقس: أجواء حارة وممشمسة تتخللها بعض السحب المتفرقة.

أجواء حارة وممشمسة تتخللها بعض السحب المتفرقة. درجات الحرارة: تصل العظمى إلى حدود 30 درجة مئوية .

تصل العظمى إلى حدود . احتمالية الأمطار: منخفضة للغاية (تصل إلى نحو 3% فقط).

منخفضة للغاية (تصل إلى نحو فقط). الرياح والرطوبة: رياح خفيفة ومتوسطة مع نسبة رطوبة معتدلة، مما يجعل افتتاح الحلبة جافاً تماماً وصعباً على صعيد تآكل الإطارات بسبب ارتفاع الحرارة السطحية للأسفلت.

السبت 24 أكتوبر (التجارب الحرة الثالثة والتصفيات)

حالة الطقس: استمرار الأجواء المستقرة مع سماء غائمة جزئياً إلى مشمسة.

استمرار الأجواء المستقرة مع سماء غائمة جزئياً إلى مشمسة. درجات الحرارة العظمى: تحوم حول 30 درجة مئوية .

تحوم حول . احتمالية الأمطار: تقل عن 10% ، مما يعني استبعاد سيناريوهات الأمطار كلياً وبقاء المسار جافاً تماماً أمام سيارات التجارب التأهيلية.

تقل عن ، مما يعني استبعاد سيناريوهات الأمطار كلياً وبقاء المسار جافاً تماماً أمام سيارات التجارب التأهيلية. الرياح والرطوبة: رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 15 كم/س، وارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة لتصل إلى نحو 56%، ما يفرض تحديات إضافية على الفرق في ضبط إعدادات التبريد والمحركات.

الأحد 25 أكتوبر (يوم السباق)

حالة الطقس: أجواء غائمة غالباً مع وجود فترات طفيفة لظهور الشمس، وسط طقس دافئ ومستقر.

أجواء غائمة غالباً مع وجود فترات طفيفة لظهور الشمس، وسط طقس دافئ ومستقر. درجات الحرارة العظمى: تسجل انخفاضاً طفيفاً وملموساً مقارنة بيومي الجمعة والسبت لتستقر عند حدود 28 إلى 29 درجة مئوية وقت انطلاق السباق.

تسجل انخفاضاً طفيفاً وملموساً مقارنة بيومي الجمعة والسبت لتستقر عند حدود وقت انطلاق السباق. احتمالية الأمطار: منخفضة جداً ولا تتجاوز 7% ، لتظل فرص هطول الأمطار مستبعدة تماماً أثناء الـ 56 لفة للسباق الرئيسي.

منخفضة جداً ولا تتجاوز ، لتظل فرص هطول الأمطار مستبعدة تماماً أثناء الـ 56 لفة للسباق الرئيسي. الرياح والرطوبة: رطوبة تصل إلى حوالي 57% مع رياح هادئة نسبياً قادمة من الاتجاه الشرقي-الجنوبي الشرقي (10 - 15 كم/س).

تتجه عطلة نهاية الأسبوع في أوستن نحو أجواء جافة وحارة بالكامل، مما يضع إدارة الإطارات والتآكل الحراري في صدارة أولويات المهندسين والفرق، خصوصاً مع غياب أي تهديد حقيقي لهطول الأمطار طوال أيام الأحداث.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط 1 أ. أنتونيلليمرسيدس 340 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 - - - - - - 2 ج. راسلمرسيدس 238 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 - - - - - - 3 ل. هاميلتونفيراري 229 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 - - - - - - 4 م. فيرستابنريد بُل ريسينغ 221 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 - - - - - - 5 ش. لوكليرفيراري 215 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 - - - - - - 6 ل. نوريسمكلارين 201 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 - - - - - - 7 أ. بياستريمكلارين 138 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 - - - - - - 8 إ. حجارريد بُل ريسينغ 97 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 - - - - - - 9 ل. لاوسونريسينغ بولز 75 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 - - - - - - 10 ب. غاسليألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - - 11 آ. لينبلادريسينغ بولز 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ف. كولابينتوألبين 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - - 13 أ. بيرمانفريق هاس اف1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 ن. هلكنبرغآودي 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 غ. بورتوليتوآودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 إ. أوكونفريق هاس اف1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 ك. ساينز الإبنويليامز 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 أ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 ي. تسونوداريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 ل. سترولأستون مارتن رايسينغ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 ف. بوتاسكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 س. بيريزكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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