مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2024
تستعد حلبة الأمريكيتين في أوستن، لاستضافة مجريات جائزة الولايات المتحدة الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
أليكسندر ألبون، ويليامز وفالتيري بوتاس، ألفا روميو وكيفن ماغنوسن، هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بعد انقطاع طويل نسبياً منذ جولة سنغافورة، تعود عجلة الفورمولا واحد إلى الدوران مجدداً، حيث سننتقل هذه المرة إلى أمريكا الشمالية وبالتحديد إلى أوستن، تكساس لخوض غمار منافسات جائزة ا لولايات المتحدة الكبرى.
ومع بقاء ستّ جولات حتى النهاية، فإن هناك الكثير من الأمور على المحكّ هذا الموسم، لعلّ من أهمها معركة لقبَي السائقين والمصنّعين.
وحالياً، انتزعت مكلارين صدارة الترتيب العام من ريد بُل، حيث بات الفارق بينها وبين العلامة النمساوية 41 نقطة، لكن الأمور أكثر تعقيداً على صعيد بطولة السائقين.
إذ ما زال ماكس فيرستابن يحتل الصدارة في الترتيب العام، لكن لاندو نوريس سائق مكلارين يقترب منه بسرعة ليتقلص الفارق بينهما إلى 52 نقطة.
وتشتعل التساؤلات بكثرة حول قدرة نوريس على الاقتراب من الهولندي بطل العالم ثلاث مرات واقتناص اللقب، خاصة مع هيمنة مكلارين التي ظهرت بشكل واضح في سنغافورة.
لكن علينا ألا ننسى أن ريد بُل ستجلب حزمة تحديثات مكثّفة في أوستن، وعليه فإن كفّة الميزان قد تنقلب في أية لحظة، والجولات المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت.
المواعيد بتوقت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|18 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|18:30
|الجمعة
|19 أكتوبر/تشرين الأول
|تصفيات السباق القصير
|22:30
|السبت
|19 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق القصير
|19:00
|السبت
|19 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|23:00
|الأحد
|20 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|20:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|18 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|20:30
|السبت
|19 أكتوبر/تشرين الأول
|تصفيات السباق القصير
|00:30
|السبت
|19 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق القصير
|21:00
|الأحد
|20 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|01:00
|الأحد
|20 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|22:00
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