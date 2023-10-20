مواعيد جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2023

تشكل جولة الولايات المتحدة في أوستن أولى الجولات الثلاث المتتالية، حيث تقام بعدها جولة المكسيك ومن ثم البرازيل.

قبل العودة إلى أمريكا مجدداً في لاس فيغاس، وبعدها الجولة الختامية في أبوظبي.

وبعد أن حسمت ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن لقبي المصنعين والسائقين لهذا الموسم، فإن المعركة باتت تتمحور حول منافسات مركز الوصافة.

ورغم أن ريد بُل تمتلك سيارة جبارة لكن مركز سائقها الثاني سيرجيو بيريز ليس مضموناً تماماً مع سعي لويس هاميلتون على متن مرسيدس للمنافسة، حيث لا تفصل بينهما سوى 30 نقطة مع بقاء خمسة سباقات حتى نهاية الموسم.

أما ضمن ترتيب الفرق، فإن مرسيدس تريد كذلك حسم مركز الوصافة خلف ريد بُل، حيث تحتل السهام الفضية المركز الثاني حالياً أمام فيراري بفارق 28 نقطة فقط.

بينما يبدو أن أستون مارتن صاحبة المركز الرابع قد باتت ضمن مرمى نيران مكلارين التي حققت تقدماً ملحوظاً للغاية، والفارق بينهما لا يتعدى 11 نقطة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الأولى 05:30 PM الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق الرئيسي 09:00 PM السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق القصير 05:00 PM السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول السباق القصير 10:00 PM الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول السباق الرئيسي 07:00 PM

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الأولى 08:30 PM الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق الرئيسي 12:00 PM السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول تصفيات السباق القصير 08:00 PM الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول السباق القصير 01:00 AM الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول السباق الرئيسي 10:00 PM