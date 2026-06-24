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مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة النمسا الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لافته جائزة النمسا الكبرى

لافته جائزة النمسا الكبرى

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

شهدت برشلونة انتصاراً تاريخياً على يد لويس هاميلتون، الذي أحرز فوزه الأول باللون الأحمر خلف مقود فيراري.

لكن السباق حمل الكثير من التعقيدات والتداعيات، فقد عزز هاميلتون موقعه الثاني ضمن ترتيب البطولة، بينما واجه المتصدر العام أندريا كيمي أنتونيللي حظاً عاثراً بانسحابه في اللفات الأخيرة.

أما جورج راسل سائق مرسيدس الآخر، فقد بقي في المركز الثالث العام بعد فوز هاميلتون القوي في برشلونة.

كل تلك التداعيات بدأت ترسم علامات استفهام حول مدى موثوقية محركات مرسيدس التي تسببت بخسارة كمية كبيرة من النقاط.

علاوة على ذلك، فإن المعركة الفعلية بين سائقي البيت الواحد ضمن صفوف السهام الفضية تحتاج إلى مزيد من الحسم من قبل الفريق.

ومع التقارير بأن فيراري ستصل إلى النمسا بتحديثات للمحرك ووقود جديد، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة أمام مزيد من المعارك!

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة النمسا الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة النمسا الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

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كيف يمكنكم متابعة جائزة النمسا الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2026 

التجارب الحرة الأولى

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جائزة النمسا الكبرى
التجارب الحرة الأولى

التجارب الحرة الثانية

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جائزة النمسا الكبرى
التجارب الحرة الثانية

التجارب الحرة الثالثة

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جائزة النمسا الكبرى
التجارب الحرة الثالثة

التصفيات

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جائزة النمسا الكبرى
التصفيات

مواعيد سباق جائزة النمسا الكبرى 2026 

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الحدث التاريخ
جائزة النمسا الكبرى
السباق

ما هي توقعات الطقس لجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 2026؟

تأتي عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة النمسا الكبرى 2026 على حلبة "ريد بُل رينغ" وسط موجة حر استثنائية تضرب القارة الأوروبية. وقد أصدرت الأرصاد الجوية النمساوية تحذيراً باللون البرتقالي لمواجهة ظروف طقس قاسية وجافة، حيث من المتوقع أن يكون هذا السباق هو الأشد حرارة في موسم 2026 حتى الآن.

هذه الحرارة المرتفعة، بالتزامن مع الارتفاع الجغرافي للحلبة عن سطح البحر، ستضع كفاءة تبريد وحدات الطاقة الجديدة والبطاريات تحت اختبار حقيقي وصارم.

إليكم التقرير المفصل للطقس لكل يوم من أيام الجائزة الكبرى (من 26 إلى 28 يونيو 2026):

الجمعة، 26 يونيو 2026 (التجارب الحرة الأولى والثانية)

حالة الطقس: مشمس تماماً وصافٍ، مع غطاء سحابي شبه منعدم طوال اليوم.

درجات الحرارة: تتراوح الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية.

الرياح: خفيفة جداً إلى منعدمة.

تأثير الطقس على المسار: غياب السحب سيؤدي إلى ارتفاع جنوني مبكر في درجات حرارة المسار، مما يعني أن الفرق ستواجه تحديات مباشرة في إدارة تآكل الإطارات منذ الحصة الأولى.

السبت، 27 يونيو 2026 (التجارب الحرة الثالثة والتصفيات)

حالة الطقس: تبقى الأجواء حارة جداً وجافة خلال فترات النهار، مع احتمالية طفيفة لظهور بعض السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر.

درجات الحرارة: تصل الذروة إلى حوالي 32 درجة مئوية.

الرياح: هادئة بشكل عام.

تأثير الطقس على المسار: التحدي الأكبر في التصفيات سيكون الحفاظ على برودة الإطارات في المقطع الثالث الأخير من الحلبة لضمان لفة مثالية، وتفادي ارتفاع حرارة المحركات أثناء الوقوف في خط الصيانة.

الأحد، 28 يونيو 2026 (السباق الرئيسي)

حالة الطقس: أجواء خانقة وجافة، وظروف قيادة بدنية شاقة جداً على السائقين داخل قمرة القيادة.

درجات الحرارة: تسجل الحرارة أعلى معدلاتها في عطلة نهاية الأسبوع لتتراوح بين 31.5 إلى 33 درجة مئوية (وقد تلامس 35 درجة مئوية في بعض الفترات).

الرياح: ساكنة، مما يقلل من فرص تبريد السيارات عبر الهواء المتدفق.

تأثير الطقس على المسار: درجات حرارة الأسفلت قد تتجاوز الـ 50 درجة مئوية بسهولة. هذا الأمر سيجعل استراتيجيات التسابق تميل بوضوح نحو التوقفين بسبب المعاناة المتوقعة مع الإطارات، كما ستضطر الفرق لفتح فتحات التبريد في الهيكل الخارجي للسيارات إلى أقصى حد لحماية وحدات الطاقة من ارتفاع الحرارة الشديد أو الأعطال الميكانيكية.

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 Italyأ. أنتونيلليمرسيدس 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - - - - - - - - - - - - - - -
2 United Kingdomل. هاميلتونفيراري 115 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - - -
3 United Kingdomج. راسلمرسيدس 106 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 - - - - - - - - - - - - - -
4 Monacoش. لوكليرفيراري 75 15/3 19 15/3 10 16 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 United Kingdomل. نوريسمكلارين 73 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 - - - - - - - - - - - - - -
6 Australiaأ. بياستريمكلارين 68 - 3 18/2 22 5 10/5 10/5 - - - - - - - - - - - - - -
7 Netherlandsم. فيرستابنريد بُل ريسينغ 55 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 - - - - - - - - - - - - - -
8 Franceب. غاسليألبين 41 1/10 8 6/7 1 4 15/3 6/7 - - - - - - - - - - - - - -
9 Franceإ. حجارريد بُل ريسينغ 34 - 4 - - 10 12/4 8/6 - - - - - - - - - - - - - -
10 New Zealandل. لاوسونريسينغ بولز 28 - 8 2/9 - 6 8/6 4/8 - - - - - - - - - - - - - -
11 United Kingdomأ. بيرمانفريق هاس اف1 18 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Argentinaف. كولابينتوألبين 16 - 1 - 6 8 - 1/10 - - - - - - - - - - - - - -
13 United Kingdomآ. لينبلادريسينغ بولز 13 4/8 - - - 1 6/7 2/9 - - - - - - - - - - - - - -
14 Spainك. ساينز الإبنويليامز 6 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Thailandأ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - -
16 Franceإ. أوكونفريق هاس اف1 3 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - - - - - - - -
17 Brazilغ. بورتوليتوآودي 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Spainف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 1 - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - - - - - -
19 Germanyن. هلكنبرغآودي   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Finlandف. بوتاسكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Mexicoس. بيريزكاديلاك-فيراري   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Canadaل. سترولأستون مارتن رايسينغ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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