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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2024

بعد إسبانيا، مباشرة وصلت الفورمولا واحد إلى مجريات جائزة النمسا الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد، وهي ثاني الجولات الأوروبية المتتالية.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز، ريد بُل

مع المواصلة في جولات الموسم الحالي باتت الفوارق أكثر تقارباً بين فرق الصدارة وهذا ما ظهر بشكل واضح في تصفيات برشلونة التي شهدت خطف لاندو نوريس لقطب الانطلاق الأول على متن مكلارين.

وخلال السباق، حاول البريطاني الشاب الاستفادة من موقعه لكنه لم يفلح حيث تجاوزه ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وجورج راسل سائق مرسيدس.

ورغم محاولات الفريق المستميتة عبر تأخير الدخول لمنصة الصيانة بهدف الاستفادة من وتيرة السيارة السريعة، لكن فيرستابن نجح بالتشبث بصدارة السباق ليحرز الفوز أمام نوريس ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، قبل أن يصرّح لاحقاً أن ريد بُل لم تعد تمتلك السيارة الأسرع.

وفي النمسا، ستكون هناك حصة تجارب حرة واحدة فقط نظراً لأنها جولة ستضم سباقاً قصيراً، ما يعني بالتأكيد أن الأوراق ستُخلط من جديد على حلبة ريد بُل رينغ.

ويصل نوريس إلى النمسا وقد بات يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين متفوقاً على شارل لوكلير سائق فيراري - التي تراجعت بشكل طفيف مؤخراً - وبفارق نقطتين فقط.

أما سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، فهو يحتل المركز الخامس حالياً خلف كارلوس ساينز زميل لوكلير.

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المواعيد بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 10:30
الجمعة 28 يونيو/حزيران تصفيات السباق القصير 14:30 
السبت 29 يونيو/حزيران السباق القصير 10:00 
السبت 29 يونيو/حزيران التصفيات الرئيسية 14:00 
الأحد 30 يونيو/حزيران السباق الرئيسي 13:00 

المواعيد بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 28 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 13:30
الجمعة 28 يونيو/حزيران تصفيات السباق القصير 17:30 
السبت 29 يونيو/حزيران السباق القصير 13:00 
السبت 29 يونيو/حزيران التصفيات الرئيسية 17:00 
الأحد 30 يونيو/حزيران السباق الرئيسي 16:00 

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