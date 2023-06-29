مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2023
ستكون محطة قطار الفورمولا واحد التالية لموسم 2023 في حلبة ريد بُل رينغ التي تستضيف منافسات جائزة النمسا الكبرى.
تصل ريد بُل إلى حلبة الموطن بأفضل وضع ممكن على الإطلاق حيث تتصدر ترتيب بطولتي الصانعين والسائقين مع نجمها ماكس فيرستابن الذي يسير على طريق حسم لقبه الثالث على التوالي.
ويمتلك الهولندي 195 نقطة بفارق شاسع أمام أقرب ملاحقيه زميله سيرجيو بيريز الذي عانى من عدة جولات صعبة، وبمجموع نقاط يبلغ 126 نقطة.
أما ضمن ترتيب الصانعين، فتمتلك ريد بُل 321 نقطة بفارق يقارب الضعف أمام مرسيدس التي تحتل المركز الثاني وتمتلك 167 نقطة.
بينما تحتل أستون مارتن المركز الثالث مع 154 نقطة بفضل جهود نجمها فرناندو ألونسو الذي تألق بشكل كبير هذا الموسم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تضم سباقاً قصيراً مع تصفياته القصيرة الخاصة به يوم السبت.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|30 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30 AM
|الجمعة
|30 يونيو/حزيران
|تصفيات السباق الرئيسي
|03:00 PM
|السبت
|1 يوليو/تموز
|تصفيات السباق القصير
|10:30 AM
|السبت
|1 يوليو/تموز
|السباق القصير
|02:30 AM
|الأحد
|2 يوليو/تموز
|السباق الرئيسي
|01:00 PM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|30 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|02:30 PM
|الجمعة
|30 يونيو/حزيران
|تصفيات السباق الرئيسي
|06:00 PM
|السبت
|1 يوليو/تموز
|تصفيات السباق القصير
|01:30 PM
|السبت
|1 يوليو/تموز
|السباق القصير
|05:30 PM
|الأحد
|2 يوليو/تموز
|السباق الرئيسي
|04:00 PM
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