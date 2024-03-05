مواعيد جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2024

لطالما تميزت حلبة جدة بالكثير من المنافسات والحماسة نظراً لخصائصها المميزة.

وتصل الفرق إلى المملكة العربية السعودية كثاني جولات موسم 2024 الجاري والذي بدأته ريد بُل الفريق حامل اللقب، بأفضل طريقة ممكنة حين فاز ماكس فيرستابن بسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي.

ورغم أن فيراري وكما كان الحال سابقاً، سريعة على مدار اللفة الواحدة، لكن يبدو أن الفريق الأحمر بحاجة لمزيد من التحسينات لخفض الفارق خلف ريد بُل، رغم أن السيارة ووتيرتها مشجعتان للغاية وفقاً لتصريحات السائقين شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

أستون مارتن تعتمد على جهود سائقها فرناندو ألونسو، الذين كان ينجح مؤخراً بتسجيل لفات سريعة قريبة من أزمنة المتصدرين، لكن الوقت ما زال مبكراً للحكم على كيفية سير الموسم، خاصة وأن الفريق يتوقع أن تجلب التحديثات تحسينات كبيرة للوتيرة.

مرسيدس بدورها لم تكن في موقع مثالي خلال جولة البحرين رغم أن جورج راسل قدم أزمنة جيدة على متن السيارة بينما واجه لويس هاميلتون بعض الصعوبات وسط مشاكل ارتفاع حرارة المحرك.

مكلارين تريد الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الجولات الافتتاحية التي واجهت فيها مشاكل جمة العام الماضي، وذلك للبناء على الزخم الذي أظهرته بنهاية موسم 2023.

ورغم أن الحلبات الأولى قد لا تمثل معياراً واضحاً لفهم مستويات الفرق بشكل دقيق، لكن من الواضح أن ريد بُل بعيدة للغاية أمام الجميع وذلك بفضل الانتقال المبكر للعمل على تصميم السيارة الجديدة واعتماد مبدأ تصميمي مختلف آتى بثماره وبشكل واضح حتى الآن.

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