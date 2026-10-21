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مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

كل ما تحتاجون معرفته عن جائزة المكسيك الكبرى 2026 في الفورمولا 1: بما في ذلك توقعات الطقس، معلومات البث التلفزيوني والجدول الزمني!

خلدون يونس

تم التحرير: 28-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري ولاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

بعد جائزة الولايات المتحدة الأمريكية على حلبة الأمريكيتين في أوستن، خرج أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، منتصرًا بعد استراتيجية محكمة وأداء لافت من الإيطالي الشاب.

لكن الأهم، أن أنتونيللي بات على بُعد نقطتين فقط من حسم اللقب في المكسيك.

ولهذا ستتجه الأنظار إلى نجم مرسيدس اليافع الذي من المحتمل أن يسجل التاريخ في المكسيك، ليصبح أصغر بطل للعالم وبفارق ملحوظ، كاسرًا الرقم القياسي الذي يحمله سيباستيان فيتيل.

لكن وبعيدًا عن معركة لقب بطولة العالم التي حُسمت بشكل شبه أكيد، تتشابك خيوط المعارك على بقية المراكز خلف أنتونيللي.

كما أن فرق فيراري، ريد بُل ومكلارين تريد التأكد من قدرات سياراتها على مجاراة مرسيدس، ودراسة التحديثات وجمع البيانات وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط.

لكن، كيف ستتعقد خيوط المنافسات والدراما داخل وخارج الحلبات؟

ما عليكم إلا متابعتنا لأحدث وأهم الأخبار لحظة ورودها، مع تحليلات معمّقة لكل ما يجري في عالم المحركات!

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أين بوسعي مشاهدة جائزة المكسيك الكبرى 2026؟

يمكن للمشجعين في الوطن العربي مشاهدة جائزة المكسيك الكبرى 2026 عبر قناة "بي ان سبورتس 8" أو خدمات البثّ المدفوعة مثل منصة "تود" أو منصة "اف1 تي في".

كيف يمكنكم متابعة جائزة المكسيك الكبرى مباشرة؟

تتوفر تغطية نصية مباشرة لعطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى 2026 عبر موقعنا "موتورسبورت.كوم"، مع متابعة نصيّة لكلّ حصة بدءاً من التجارب الحرة الأولى، وكذلك على منصتنا في تويتر: @Motorsport_ME.

هذه الجولة سنواصل كذلك تقديم تغطية نصية حيّة مباشرة يمكنكم المشاركة فيها والتفاعل معها!

مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2026

التجارب الحرة الأولى

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة المكسيك الكبرى

30 أكتوبر

12:30

جائزة المكسيك الكبرى - التجارب الحرة الأولى

30 أكتوبر

12:30

التجارب الحرة الثانية

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة المكسيك الكبرى

30 أكتوبر

16:00

جائزة المكسيك الكبرى - التجارب الحرة الثانية

30 أكتوبر

16:00

التجارب الحرة الثالثة

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة المكسيك الكبرى

31 أكتوبر

11:30

جائزة المكسيك الكبرى - التجارب الحرة الثالثة

31 أكتوبر

11:30

التصفيات

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة المكسيك الكبرى

31 أكتوبر

15:00

جائزة المكسيك الكبرى - التصفيات

31 أكتوبر

15:00

السباق

توقيتك

الحدث التاريخ

جائزة المكسيك الكبرى

01 نوفمبر

14:00

جائزة المكسيك الكبرى - السباق

01 نوفمبر

14:00

ما هي توقعات الطقس لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 2026؟

الجمعة 30 أكتوبر 2026 – التجارب الحرة الأولى والثانية

الأجواء العامة: غائم جزئياً بشكل عام.

غائم جزئياً بشكل عام. درجات الحرارة: تتراوح حول 20 درجة مئوية خلال فترة تواجد السيارت على المسار.

تتراوح حول خلال فترة تواجد السيارت على المسار. فرص الأمطار: احتمالية هطول أمطار خفيفة/زخات مطرية محدودة في فترة بعد الظهيرة خلال جولة التجارب الثانية.

احتمالية هطول أمطار خفيفة/زخات مطرية محدودة في فترة بعد الظهيرة خلال جولة التجارب الثانية. ملاحظات: ظروف قيادة مستقرة ومواتية للفرق لضبط إعدادات السيارات في الجلسات الأولى.

السبت 31 أكتوبر 2026 – التجارب الثالثة والتصفيات التأهيلية

الأجواء العامة: مشمسة إلى غائمة جزئياً مع انتشار بعض السحب.

مشمسة إلى غائمة جزئياً مع انتشار بعض السحب. درجات الحرارة: ترتفع لتصل إلى حوالي 25 درجة مئوية ، وهو اليوم الأدفأ في عطلة نهاية الأسبوع.

ترتفع لتصل إلى حوالي ، وهو اليوم الأدفأ في عطلة نهاية الأسبوع. فرص الأمطار: منخفضة جداً مع بقاء المسار جافاً تماماً أثناء التصفيات.

منخفضة جداً مع بقاء المسار جافاً تماماً أثناء التصفيات. ملاحظات: الحرارة المرتفعة نسبياً للأسفلت ستؤثر على استراتيجيات إدارة الإطارات أثناء لفات الحسم.

الأحد 1 نوفمبر 2026 – يوم السباق

الأجواء العامة: أسبوع مشمس وتكتنفه بعض السحب المتفرقة خلال النهار.

أسبوع مشمس وتكتنفه بعض السحب المتفرقة خلال النهار. درجات الحرارة: تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسبت لتسجل حوالي 17 درجة مئوية أثناء السباق.

تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسبت لتسجل حوالي أثناء السباق. فرص الأمطار: جافة تماماً، ولا يُتوقع هطول أمطار تؤثر على مجريات السباق.

ملاحظات: التفاوت في درجات الحرارة بين التصفيات والسباق يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام الفرق لضبط توازن السيارة وتبريد المحركات (خاصة مع الهواء خفيف الكثافة في ارتفاع مكسيكو سيتي).

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الترتيب العام للسائقين

المركز السائق النقاط 1 أ. أنتونيلليمرسيدس 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 - - - - - 2 ج. راسلمرسيدس 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 - - - - - 3 ل. هاميلتونفيراري 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 - - - - - 4 م. فيرستابنريد بُل ريسينغ 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 - - - - - 5 ش. لوكليرفيراري 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 - - - - - 6 ل. نوريسمكلارين 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 - - - - - 7 أ. بياستريمكلارين 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - - - - - 8 إ. حجارريد بُل ريسينغ 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 ل. لاوسونريسينغ بولز 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 - - - - - 10 ب. غاسليألبين 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - - - - 11 آ. لينبلادريسينغ بولز 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 ف. كولابينتوألبين 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - - 13 أ. بيرمانفريق هاس اف1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 ن. هلكنبرغآودي 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 غ. بورتوليتوآودي 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 إ. أوكونفريق هاس اف1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 ف. ألونسوأستون مارتن رايسينغ 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 ك. ساينز الإبنويليامز 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 أ. ألبونويليامز 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 ي. تسونوداريسينغ بولز 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 ل. سترولأستون مارتن رايسينغ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 ف. بوتاسكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 س. بيريزكاديلاك-فيراري - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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