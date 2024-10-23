مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2024
تتحضر حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريغيز لاستضافة الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا 1 نهاية هذا الأسبوع.
جورج راسل، مرسيدس دبليو 14
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
يتّجه قطار الفورمولا 1 إلى المكسيك نهاية هذا الأسبوع لخوض الجولة العشرين من منافسات هذا الموسم بعد جولة أكثر من مثيرة في أوستن نهاية الأسبوع الماضي. إذ نستعرض معكم بالأسفل مواعيد الحصص لجولة أمريكا الجنوبية.
ما تزال نيران معركة لقبي البطولة مستعرة لهذا الموسم مع بقاء 5 جولات على النهاية، حيث منحتنا جولة أوستن منافسًا قويًا آخر قادمًا بقوة بردائه الآحمر بعد فوز فيراري بثنائية على حلبة الأمريكتين.
وقد قدّمت فيراري عطلة نهاية أسبوعٍ مدهشة، لتعيد بذلك نفسها إلى دائرة المنافسة على بطولة الصانعين إثر نتيجتها القويّة في السباق القصير ومن ثمّ الثنائيّة الساحقة في السباق الرئيسي يوم الأحد.
إذ قلّصت الفارق مع ريد بُل الثانية إلى 8 نقاطٍ فقط ومكلارين المتصدّرة إلى 48 نقطة، وهو ما يعد بمعارك حامية في ما تبقى من جولات الموسم مع تواجد كلّ شيء على المحك.
نخوض جولة مختلفة هذه المرة عن جولة أوستن، حيث تعود البطولة إلى صيغة نهاية الأسبوع الاعتيادية بدلًا من صيغة السباق القصير، إذ ستكون لدينا 3 حصص للتجارب الحرة قبل التصفيات ومن ثم السباق. وإليكم مواعيد الحصص التي تنتظركم نهاية هذا الأسبوع:
المواعيد بتوقت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|18:30
|الجمعة
|25 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثانية
|22:00
|السبت
|26 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثالثة
|17:30
|السبت
|26 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|21:00
|الأحد
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|20:00
المواعيد بتوقيت مكة المكرّمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|21:30
|السبت
|26 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثانية
|01:00
|السبت
|26 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثالثة
|20:30
|الأحد
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|00:00
|الأحد
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|23:00
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