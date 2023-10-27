مواعيد جائزة المكسيك الكبرى 2023
بعد جولة أوستن، تستعد حلبة المكسيك لاستضافة الجولة الرابعة ما قبل الأخيرة من موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
اقترب موسم 2023 للفورمولا واحد من نهايته مع الدخول في الجولة الرابعة ما قبل الأخيرة.
وتعتبر جولة المكسيك ثاني الجولات الثلاثة المتتالية التي بدأت في أوستن وتنتهي في البرازيل، قبل الوصول إلى لاس فيغاس ومن ثم جولة أبوظبي الختامية.
وبعد سباق قوي في أوستن، ورغم شطب نتيجتها مع لويس هاميلتون، فإن مرسيدس تأمل بأداء قوي مجدداً لسيارتها المحدثة بهدف ضمان مركز الوصافة في البطولة خلف ريد بُل.
أما هاميلتون، الذي باتت تفصله 39 نقطة عن سيرجيو بيريز بالمركز الثاني، فما زال يمنّي النفس بفرصة تحقيق مركز الوصافة كذلك.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|06:30 PM
|الجمعة
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثانية
|10:00 Pm
|السبت
|28 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثالثة
|05:30 PM
|السبت
|28 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|09:00 PM
|الأحد
|29 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|08:00 PM
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|27 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الأولى
|09:30 PM
|السبت
|28 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثانية
|01:00 Am
|السبت
|28 أكتوبر/تشرين الأول
|التجارب الحُرّة الثالثة
|08:30 PM
|الأحد
|28 أكتوبر/تشرين الأول
|التصفيات
|00:00 AM
|الأحد
|29 أكتوبر/تشرين الأول
|السباق
|11:00 PM
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